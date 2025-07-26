Атака на Суми: Російський дрон влучив у центр міста

Унаслідок чергового удару росіян частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання

Російські війська вчергове атакували Суми ударними безпілотниками. Один з дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності, пошкодивши будівлю Сумської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Олега Григорова, ця атака була прицільною по цивільному об’єкту і, на жаль, не першою. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі на місці події працюють рятувальні служби, які проводять обстеження території.

фото: Олег Григоров

«Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все», – зазначив Олег Григоров.

фото: Олег Григоров

Раніше Олег Григоров повідомляв, що унаслідок чергового удару частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання

«Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання», – зазначив Олег Григоров.

Як відомо, російські окупанти атакували ударним безпілотником будівлю Сумської обласної державної адміністрації.