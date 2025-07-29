Торгівельна угода США та ЄС: Мерц заявив про серйозні проблеми для німецької економіки

Мерц: Німецька економіка зазнає значних збитків від цих мит... Ми побачимо наслідки цієї торгової політики і в Америці

Мерц зазначив, що наслідки цієї угоди вийдуть за межі Німеччини та Європи

Сполучені Штати та Європейський Союз уклали торгівельну угоду. Проте, на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, досягнутий компроміс у тарифній суперечці створить серйозні проблеми для німецької економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bild.

Після засідання кабінету міністрів безпеки Мерц зазначив, що наслідки цієї угоди вийдуть за межі Німеччини та Європи.

«Німецька економіка зазнає значних збитків від цих мит... Ми побачимо наслідки цієї торгової політики і в Америці», – заявив канцлер.

Він додав, що угода призведе не лише до зростання інфляції, а й до загального погіршення трансатлантичної торгівлі.

«Я твердо переконаний, що ці мита не відповідають інтересам Сполучених Штатів Америки», – наголосив Мерц.

Водночас, канцлер висловив подяку Єврокомісії за «невтомні переговори» зі США. Він визнав, що не задоволений кінцевим результатом, але погодився, що більшого досягти було неможливо.

«Особисто я не очікував нічого більшого, ніж такий результат. Але ще раз: цей результат нас не може задовольнити, але це найкраще, чого можна було домогтися в цій ситуації», – резюмував Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди. Про це 27 липня оголосив президент США Дональд Трамп, повідомляє The New York Times, пише «Главком».

За словами Трампа, угода встановлює базовий тариф у 15% на більшість товарів, включаючи автомобілі.

За його словами, ЄС інвестуватиме значні кошти в американську енергетику, а також купуватиме у США військову техніку.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч на гольф-полі Трампа у Шотландії, щоб обговорити перспективи торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Переговори відбуваються на тлі попередніх погроз Трампа запровадити 30% тарифи на весь імпорт з ЄС з 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

У своєму вступному слові Дональд Трамп заявив, що торгівля між США та ЄС була «дуже, дуже односторонньою угодою», і обидві сторони «хочуть бачити трохи справедливості». Він висловив сподівання на вирішення кількох питань. У відповідь, фон дер Ляєн зазначила: «Якщо ми досягнемо успіху, я думаю, це буде найбільша угода, яку кожен з нас коли-небудь укладав».