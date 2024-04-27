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Жителі Словаччини без підтримки уряду зібрали майже 4 млн євро на снаряди Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Жителі Словаччини без підтримки уряду зібрали майже 4 млн євро на снаряди Україні
Кошти надали понад 60 тисяч донорів
фото: Reuters

Збір коштів ініціювали незгодні з політикою країни щодо військової допомоги Україні після приходу до влади уряду Фіцо

Жителі Словаччини за 12 днів зібрали майже 4 млн євро на купівлю снарядів для України. Про це йдеться на офіційному сайті ініціативи зі збору коштів.

Після того, як влада Словаччини відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва, жителі країни вирішили знайти гроші самостійно. 

За 12 днів ініціативі вдалося зібрати 3 894 999 євро, кошти надали понад 60 тис. донорів.

В описі збору вказано, що першою метою є 250 тис. євро з подальшим сподіванням поступово вийти на мільйон євро.

Жителі Словаччини без підтримки уряду зібрали майже 4 млн євро на снаряди Україні фото 1

Збирачі коштів раніше заявили, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість не згодна зі зміною зовнішньої політики уряду після вересневих виборів.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поки що ніяк не коментував успіх цієї ініціативи.

Міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що Словаччина – демократична країна та її мешканці можуть робити, що хочуть. Уряд, за його словами, замість військової допомоги надаватиме Києву іншу допомогу, наприклад, з розмінуванням.

Нагадаємо, у березні тисячі людей вийшли на вулиці столиці Словаччини Братислави, щоб висловити підтримку Україні та протест проти словацького уряду, який, на думку критиків, занадто зблизився з Росією.

Як повідомлялося, 1 лютого в понад 30 містах Словаччини пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників. Акції організували на заклик опозиційних політсил, доєдналися також громадські організації. 

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Теги: Словаччина гроші

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