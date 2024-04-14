Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Чому могло припинитися нарахування пенсії і як його відновити: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чому могло припинитися нарахування пенсії і як його відновити: роз’яснення
Для поновлення нарахування коштів пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію
фото з відкритих джерел

Із 1 квітня призупинено виплату пенсій ВПО, які не пройшли ідентифікацію

До кінця березня пенсіонерам із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) необхідно було пройти обов’язкову ідентифікацію. Тим, хто цього не зробив, у квітні було припинено нарахування пенсії. Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, як відновити виплати.

Із 1 квітня призупинено виплату пенсій ВПО, які не пройшли ідентифікацію. Відповідна норма передбачена Постановою Уряду від 27 грудня 2023 року №1384 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року №637 і від 8 серпня 2023 року №837». Особи, які до 24.02.2022 року набули статусу ВПО, зобов’язані періодично проходити фізичну ідентифікацію в АТ «Ощадбанк». Водночас у період дії карантинних заходів, із 12.02.2020 року така процедура не проводилась. Її відновили з 1 липня 2023 року у зв’язку зі скасуванням карантину.

Пенсіонерам зазначеної категорії, які не пройшли ідентифікацію, кошти будуть накопичуватися на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після цього – пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

Як відновити виплату пенсії

Для поновлення нарахування коштів пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію одним із наступних способів:

  • особисто: звернутися до відділення АТ «Ощадбанк» або до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду з допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного застосунку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
  • з допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;
  • у закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер із числа ВПО перебуває за кордоном. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити поштою рекомендованим листом, або в сканованому вигляді – через вебпортал ПФУ з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, що деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше від встановленого законом пенсійного віку. Пенсійний фонд України пояснив, що для цього потрібно.

Також повідомлялося, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН. 

До відома, з 1 квітня 2024 року зросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – тепер розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Із 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складає вже 3200 грн.

Читайте також: Зарплати, пенсії, тарифи: що зміниться з 1 квітня
Теги: пенсія пенсіонери гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Матеріальні блага геть не головні для військових»
Стимули для військових: Гроші, відпустка, чи щось більше?
12 квiтня, 15:17
Тайвань розташований в одному із найбільш активних у сейсмічному плані регіонів світу
Землетрус на Тайвані: Японія надасть $1 млн екстреної допомоги постраждалим
7 квiтня, 04:37
Позивач скаржився: ракетні обстріли та руйнування будинків дронами «приносить йому додатковий дискомфорт»
Постарів через перегляд новин про війну. Українець зареєстрував дивний позов
3 квiтня, 09:35

Особисті фінанси

Чому могло припинитися нарахування пенсії і як його відновити: роз’яснення
Чому могло припинитися нарахування пенсії і як його відновити: роз’яснення
Ринок праці: де найбільше роботи та скільки пропонують роботодавці
Ринок праці: де найбільше роботи та скільки пропонують роботодавці
Гетманцев розповів, чи буде переглядатися механізм виплат 15 млн сім’ям загиблих на війні
Гетманцев розповів, чи буде переглядатися механізм виплат 15 млн сім’ям загиблих на війні
«Нафтогаз» розкрив суму боргів за газ на кінець опалювального сезону. Що буде з тарифами далі?
«Нафтогаз» розкрив суму боргів за газ на кінець опалювального сезону. Що буде з тарифами далі?
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми
Хто має право достроково вийти на пенсію: роз’яснення
Хто має право достроково вийти на пенсію: роз’яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
70K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
12K
Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде
7613
Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал
6912
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
6018
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога

Новини

Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
Сьогодні, 04:55
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Вчора, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Вчора, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:37

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua