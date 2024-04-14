Чому могло припинитися нарахування пенсії і як його відновити: роз’яснення

Із 1 квітня призупинено виплату пенсій ВПО, які не пройшли ідентифікацію

До кінця березня пенсіонерам із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) необхідно було пройти обов’язкову ідентифікацію. Тим, хто цього не зробив, у квітні було припинено нарахування пенсії. Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, як відновити виплати.

Із 1 квітня призупинено виплату пенсій ВПО, які не пройшли ідентифікацію. Відповідна норма передбачена Постановою Уряду від 27 грудня 2023 року №1384 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року №637 і від 8 серпня 2023 року №837». Особи, які до 24.02.2022 року набули статусу ВПО, зобов’язані періодично проходити фізичну ідентифікацію в АТ «Ощадбанк». Водночас у період дії карантинних заходів, із 12.02.2020 року така процедура не проводилась. Її відновили з 1 липня 2023 року у зв’язку зі скасуванням карантину.

Пенсіонерам зазначеної категорії, які не пройшли ідентифікацію, кошти будуть накопичуватися на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після цього – пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

Як відновити виплату пенсії

Для поновлення нарахування коштів пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію одним із наступних способів:

особисто: звернутися до відділення АТ «Ощадбанк» або до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду з допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного застосунку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

з допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;

у закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер із числа ВПО перебуває за кордоном. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити поштою рекомендованим листом, або в сканованому вигляді – через вебпортал ПФУ з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

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До відома, з 1 квітня 2024 року зросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – тепер розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Із 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складає вже 3200 грн.