У Словаччині тисячі людей вийшли на мітинг проти політики уряду щодо Росії

Люди вийшли на вулиці Братислави, щоб висловити підтримку Україні

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Словаччини Братислави у вівторок, щоб висловити підтримку Україні та протест проти словацького уряду, який, на думку критиків, занадто зблизився з Росією. Про це повідомляє Reuters.

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Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо викликав занепокоєння з моменту приходу до влади в жовтні минулого року своєю різкою критикою європейської військової допомоги Україні та прагненням відновити зв'язки з Росією як на культурному, так і на політичному рівнях.

Останній випадок стався цього місяця, коли міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар провів переговори з російським колегою Сергієм Лавровим. Це була одна з небагатьох зустріч на високому рівні між державою-членом Європейського Союзу та країною, яку ЄС намагається ізолювати.

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«Люди в Україні чують це щодня. Я тут, тому що дії цієї урядової коаліції переходять усі межі», – звернувся до натовпу організатор протесту Міхал Хворецький, коли демонстрація розпочалася під звуки сирен повітряної тривоги.

За оцінками організаторів, участь в акції взяли близько 5 тисяч осіб.

Фіцо регулярно стикається з опозиційними протестами проти своєї політики, здебільшого проти перегляду кримінального кодексу, який, на думку критиків, послаблює боротьбу з корупцією. Ця акція є першою спрямованою проти його зовнішньої політики.

«Мені не подобається напрямок, в якому рухається наш прем'єр-міністр після виборів. Я розчарований. Ми є частиною Заходу», – сказав Роман, 45-річний ІТ-фахівець, який приєднався до акції протесту у вівторок.

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Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикували прем’єра країни Роберта Фіцо за проросійську риторику, порівнявши його із угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

Нещодавно у Словаччині мешканці 32 міст вийшли на протест проти уряду Фіцо. У столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.

До слова, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та потис йому руку. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це «збалансованою політикою», але опозиція не оцінила такого підходу.