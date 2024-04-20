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Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю
За допомогу Ізраїлю проголосувало більше республіканців
фото: скріншот з відео

366 конгресменів проголосували «за», 58 –  «проти»

20 квітня Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі $26,4 млрд. Про це стало відомо з трансляції на сайті Конгресу.

366 конгресменів проголосували «за», 58 –  «проти». За допомогу Ізраїлю проголосувало більше республіканців, ніж демократів.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів. 

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Теги: гуманітарна допомога гроші Ізраїль США військова допомога

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