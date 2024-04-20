Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю
366 конгресменів проголосували «за», 58 – «проти»
20 квітня Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі $26,4 млрд. Про це стало відомо з трансляції на сайті Конгресу.
366 конгресменів проголосували «за», 58 – «проти». За допомогу Ізраїлю проголосувало більше республіканців, ніж демократів.
Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.
Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.
Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.
Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів.
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