Чи є «план Б» без допомоги США? Соратник Зеленського розкрив карти

Нардеп: Є обґрунтовані сподівання, що вона (допомога від США - ред.) в тому чи іншому форматі врешті-решт буде проголосована, і, можливо, навіть у квітні

Гетманцев: «На перше півріччя ми точно забезпечені надходженнями навіть з урахуванням відкладення допомоги від США»

Якщо Україна не отримає $11 млрд допомоги від Сполучних Штатів Америки, наслідком цього будуть важкі непопулярні рішення української влади. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

За словами Гетманцева, є лише два механізми вирішення проблем такого масштабу як нестача $11 млрд – це емісія, що потягне інфляцію і девальвація, та/або секвестр бюджету (скорочення витрат у бюджеті - ред.).

«Ми не бачимо особливого потенціалу в економіці для істотного підвищення податків, але інфляція – це теж податок, податок на бідних. І це дуже поганий сценарій. Але на сьогодні ми навіть не розглядаємо ці варіанти і впевнені, що партнерами буде прийняте справедливе рішення», – пояснює нардеп.

Гетманцев зауважив, що на перше півріччя Україна точно забезпечена надходженнями в необхідному обсязі навіть з урахуванням відкладення допомоги від Штатів. Проте водночас, на цю допомогу уряд дуже розраховує, так як пройти цілий рік без цих коштів не буде легким завданням.

«І ми все-таки на неї (на допомогу США - ред.) впевнено розраховуємо, бо маємо відповідні заяви від представників обох партій Конгресу. Тож є обґрунтовані сподівання, що вона в тому чи іншому форматі врешті-решт буде проголосована, і, можливо, навіть у квітні. Тоді 2024 рік ми взагалі проходимо абсолютно впевнено», – наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів.

Депутат також акцентував увагу на допомозі від Японії, Британії та Канади, які надали Україні приблизно $3 млрд. Гетманцев зауважив, що «будь-яка допомога для нас безцінна і важлива, а від таких важливих і впливових держав, які готові допомагати нам у дуже великих розмірах – тим більше».

Окремо нардеп прокоментував ймовірність надання допомоги від США в кредит. На його думку, для України значно кращою є грантова допомога, і українці дуже вдячні за таку допомогу від Сполучених Штатів в попередні роки.

«Але ми сприймемо будь-яке рішення, яке обере наш стратегічний партнер. Звісно, будемо переконувати і боротися за грантові гроші, але кредитні гроші також для нас є прийнятними», – підкреслив Гетманцев.

За його словами, у перемовинах зі США, Україна – не сильна сторона, що може визначати умови. До того ж, виділення коштів Україні має свій внутрішньо-політичний виборчий аспект у США, на який неможливо впливати.

Стало відомо, що Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів.

Сенаторка Джоні Ернст нагадала, що у лютому була серед тих осіб, які підтримали законопроєкт із новим фінансуванням допомоги Україні на $60 млрд. Ернст очікує, що документ винесуть на голосування у Палаті представників, але з правками.

Як повідомлялося, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван боявся, що Росія завдасть ядерного удару по Америці, якщо вона виділить занадто багато зброї Україні.

Також Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що Україна втрачає позиції на полі бою.