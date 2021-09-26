Житель В'єтнаму потрапить до в'язниці за поширення коронавірусу

В'єтнамець отримав 30 місяців позбавлення волі через порушення карантину

Суд у Центральному В'єтнамі засудив місцевого жителя до 30 місяців тюремного ув'язнення за порушення правил карантину і зараження коронавірусом чотирьох осіб, повідомляє видання VnExpress.

У липні 39-річний Фан Ван Хоа на вантажівці відправився з Хошиміна в своє рідне місто. За правилами, всі люди, які повертаються з порушених 19 районів, повинні надати довідку про стан здоров'я і ізолюватися на два тижні. Чоловік порушив правила, пересувався містом, а також взяв участь у поминках. Через вісім днів після приїзду у нього були виявлені симптоми захворювання, аналізи підтвердили зараження коронавірусом.

Чотири людини з тих, з ким в'єтнамець контактував, також заразилися коронавірусом. Його визнали винним у «поширенні небезпечних інфекційних захворювань».

Раніше у міністерстві охорони здоров’я В’єтнаму заявляли, що в країні виявлено новий мутант коронавірусу, який являє собою гібрид індійського і британського варіантів SARS-CoV-2.

Нова мутація коронавірусу дуже швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Також за минулу добу госпіталізовано – 2325 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 983 особи.

Як повідомлялося, 64221 людину вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 25 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 38778 людей, повністю імунізовані – 25443 людини.