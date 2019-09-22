«Жорсткий» Brexit призведе до появи реального кордону на острові Ірландія, – Юнкер



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Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Відповідальність за такий розвиток ситуації буде повністю лежати на британському уряді

Вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди неминуче означатиме появу фізичного кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією.

Таку думку висловив у неділю в інтерв’ю телеканалу Sky News глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

На його думку, це призведе до загострення ситуації на острові, яку вдалося нормалізувати завдяки підписаній в 1998 році Белфастської угоді (Угода Страсної п’ятниці).

«Мені не подобається жорсткий кордон, тому що Угода Страсної п’ятниці має виконуватися у всіх частинах (острова). Ситуація в Ірландії поліпшилася, і ми не повинні жартувати з цим. Іноді у мене складається враження, що деякі люди забувають уроки історії. Але історія (конфлікту) повернеться негайно», – сказав Юнкер.

На уточнююче запитання ведучої, чи означає це, що на острові Ірландія з’явиться жорсткий кордон, якщо Лондон і Брюссель не зможуть домовитися про умови Brexit до встановленого крайнього терміну 31 жовтня, глава Єврокомісії відповів ствердно.

При цьому Юнкер заявив, що відповідальність за такий розвиток ситуації буде повністю лежати на британському уряді.

«ЄС жодним чином не може бути відповідальний за будь-яку шкоду Brexit – це рішення Великої Британії. Це суверенне рішення, яке ми поважаємо, але не намагайтеся повісити відповідальність на Євросоюз. Не ЄС залишає Велику Британію, а Велика Британія залишає ЄС», – сказав він.

Велика Британія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року, тобто через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід зі співтовариства. Однак депутати Палати громад британського парламенту тричі відхиляли проект угоди про умови Brexit, досягнутої між Брюсселем і урядом прем’єр-міністра Терези Мей. У підсумку ЄС погодився перенести Brexit спочатку на квітень або травень, потім – на 31 жовтня, а Мей була змушена подати у відставку, не спромігшись вивести ситуацію з глухого кута. Після її відходу крісло британського прем’єра зайняв Борис Джонсон, який обіцяє здійснити Brexit без угоди, якщо Брюссель не погодиться з головною вимогою Лондона і не виключить з неї положення про «бекстоп» – особливий режим, який повинен на час забезпечити перебування Північної Ірландії у складі Митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після Brexit.

Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон може проігнорувати закон про заборону виходу країни з Європейського Союзу без угоди.

Як повідомлялося, Європейський парламент підтримав документ про «упорядкований Brexit», згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу.