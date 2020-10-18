Момент ліквідації вбивці, який обезголовив вчителя у Франції потрапив на відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У передмісті Парижа чоловік обезголовив шкільного вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда

Вбивство сталося ввечері 16 жовтня в передмісті Парижа

Момент ліквідації чеченця, який обезголовив вчителя у Франції потрапив на відео. Запис опублікував Telegram-канал «Військовий Інформатор».

На кадрах, знятих очевидцем, видно, як поліцейські стоять на вулиці зі зброєю біля патрульної машини з включеними проблисковими маячками. Однак паркан закриває частину того, що відбувається. Також чутно, як правоохоронці голосно кричать, вимагаючи злочинця здатися. Пізніше чується один постріл, через деякий час гримить ще кілька пострілів.

Нагадаємо, вбивство сталося ввечері 16 жовтня в передмісті Парижа. У передмісті Парижа чоловік обезголовив шкільного вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Прокуратура порушила справу за статтями «убивство у межах терористичної діяльності» та «терористична злочинна організація».

Як повідомлялося, зловмисник, який обезголовив вчителя у передмісті Парижа, – 18-річний уродженець Москви.

Читайте також: