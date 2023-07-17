Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі

Посла Польщі викликали до МЗС Грузії для пояснень про інцидент із польським лікарем

Один із польських лікарів, які оглядали 12 липня у клініці «Вівамед» у Тбілісі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, був затриманий на виході при спробі незаконно винести біозразок пацієнта. Про це офіційно повідомив на брифінгу міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, пишуть грузинські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми закликаємо всіх утриматися від провокаційних та протизаконних дій. Виходячи з того, що польське посольство було залучене до процесу прибуття польських лікарів до Грузії та надавало рекомендації, звертаємось з проханням до міністра закордонних справ Грузії вислухати позицію посольства у зв'язку з цим інцидентом», – сказав Брегадзе.

За його інформацією, польський лікар нібито намагався винести зразок, загорнутий у серветку, у своєму черевику.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, польські лікарі 12 липня протягом семи годин оглядали в палаті Саакашвілі та вийшли з клініки без жодних коментарів. Вони вже залишили Грузію.

Раніше пенітенціарна служба Грузії заявила, що зафіксувала цю спробу. Служба опублікувала відео, на якому лікар нібито дістає з черевика невеликий предмет. У відомстві заявили, що допущені до Саакашвілі польські лікарі мають право брати аналізи «лише в офіційному порядку».

Як переконує пенітенціарна служба Грузії, експрезиденту насправді надавалась належна медична допомога, а звернення його матері з проханням допустити іноземних лікарів «не відповідає встановленим законодавством Грузії стандартам».

Саакашвілі був затриманий 1 жовтня 2021 року у Тбілісі. Він таємно прибув до Грузії, де йому загрожувало кримінальнг переслідування. Спочатку його помістили до в'язниці в Руставі. Після голодування його стан погіршився, і з в'язниці його перевели спочатку до тюремної лікарні у Тбілісі, потім до військового шпиталю в Горі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими. 12 травня 2022 року Саакашвілі перевели на лікування до клініки «Вівамед», де він перебуває досі.

Зазначимо, що у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану у 47 різних діагнозах, із яких три фактично невиліковні.

До слова, ув'язнений Саакашвілі зробив гучну заяву щодо своїх політичних амбіцій у Грузії. На початку липня політик по відеозв'язку участь у судовому процесі проти нього у справі про нібито розгін мирного мітингу опозиції 7 листопада 2007 року та погром у той же день у телекомпанії «Імеді». Він не визнає себе винним у порушених проти нього кримінальних справах. «Я маю намір брати активну участь у політичних процесах у Грузії. Ми обов'язково змінимо чинну владу і не допустимо громадянського протистояння», – сказав Саакашвілі, підкресливши, що є громадянином України і гордий цим. Саакашвілі також сказав, що тюремне ув'язнення його «не зламає» і він продовжить політичну боротьбу для зміни чинної влади Грузії.