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Фінляндія хоче закрити генконсульство Росії в одному зі своїх міст

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фінляндія хоче закрити генконсульство Росії в одному зі своїх міст
Фінляндія може закрити російське Генеральне консульство в місті Турку
фото з відкритих джерел

Закриття російського Генерального консульства стане відповіддю на ворожі дії Росії

Фінляндія може закрити російське Генеральне консульство в місті Турку. Це стане відповіддю на ворожі дії РФ. Про це йдеться в заяві президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

«Ми готуємо заходи у відповідь. Рівноцінною відповіддю на закриття петербурзького генконсульства є закриття російського консульства в Турку», - повідомив Нїіністьо.

Турку - місто і морський порт на південному-заході Фінляндії.

Сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що посол Фінляндії в Росії Антті Хелантеря був викликаний до Міністерства. Йому повідомили, що РФ відкликає свою згоду на діяльність генконсульства країни в Санкт-Петербурзі та висилає дев'ятьох фінських дипломатів.

Нагадаємо, 6 червня уряд Фінляндії оголосив про висилку дев'яти співробітників посольства Росії в Гельсінкі. Фінська влада звинуватила їх у розвідувальній діяльності.

Також посольство Великої Британії у Росії закликало своїх громадян покинути РФ.

Раніше повідомлялося, що Модернізація фінських залізниць та іншої транспортної інфраструктури на кордоні зі Швецією полегшить для НАТО перекидання військ, озброєнь та обладнання з портів Атлантичного океану до кордонів РФ. 

До слова, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі збільшена присутність кораблів союзників у Балтійському морі. 

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Теги: посол посольство чоловік місто влада

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