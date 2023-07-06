Фінляндія хоче закрити генконсульство Росії в одному зі своїх міст

Фінляндія може закрити російське Генеральне консульство в місті Турку

Закриття російського Генерального консульства стане відповіддю на ворожі дії Росії

Фінляндія може закрити російське Генеральне консульство в місті Турку. Це стане відповіддю на ворожі дії РФ. Про це йдеться в заяві президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми готуємо заходи у відповідь. Рівноцінною відповіддю на закриття петербурзького генконсульства є закриття російського консульства в Турку», - повідомив Нїіністьо.

Турку - місто і морський порт на південному-заході Фінляндії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що посол Фінляндії в Росії Антті Хелантеря був викликаний до Міністерства. Йому повідомили, що РФ відкликає свою згоду на діяльність генконсульства країни в Санкт-Петербурзі та висилає дев'ятьох фінських дипломатів.

Нагадаємо, 6 червня уряд Фінляндії оголосив про висилку дев'яти співробітників посольства Росії в Гельсінкі. Фінська влада звинуватила їх у розвідувальній діяльності.

Також посольство Великої Британії у Росії закликало своїх громадян покинути РФ.

Раніше повідомлялося, що Модернізація фінських залізниць та іншої транспортної інфраструктури на кордоні зі Швецією полегшить для НАТО перекидання військ, озброєнь та обладнання з портів Атлантичного океану до кордонів РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі збільшена присутність кораблів союзників у Балтійському морі.

Читайте також: У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі