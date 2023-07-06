Фінляндія хоче закрити генконсульство Росії в одному зі своїх міст
Закриття російського Генерального консульства стане відповіддю на ворожі дії Росії
Фінляндія може закрити російське Генеральне консульство в місті Турку. Це стане відповіддю на ворожі дії РФ. Про це йдеться в заяві президента Фінляндії Саулі Нііністьо.
«Ми готуємо заходи у відповідь. Рівноцінною відповіддю на закриття петербурзького генконсульства є закриття російського консульства в Турку», - повідомив Нїіністьо.
Турку - місто і морський порт на південному-заході Фінляндії.
Сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що посол Фінляндії в Росії Антті Хелантеря був викликаний до Міністерства. Йому повідомили, що РФ відкликає свою згоду на діяльність генконсульства країни в Санкт-Петербурзі та висилає дев'ятьох фінських дипломатів.
Нагадаємо, 6 червня уряд Фінляндії оголосив про висилку дев'яти співробітників посольства Росії в Гельсінкі. Фінська влада звинуватила їх у розвідувальній діяльності.
Також посольство Великої Британії у Росії закликало своїх громадян покинути РФ.
Раніше повідомлялося, що Модернізація фінських залізниць та іншої транспортної інфраструктури на кордоні зі Швецією полегшить для НАТО перекидання військ, озброєнь та обладнання з портів Атлантичного океану до кордонів РФ.
До слова, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі збільшена присутність кораблів союзників у Балтійському морі.
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