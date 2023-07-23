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Італія пообіцяла допомогу з реставрації собору в Одесі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Італія пообіцяла допомогу з реставрації собору в Одесі
Росіяни знищили найбільший православний собор Одеси
фото: пресслужба ДСНС

Джорджа Мелоні: «Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе»  

Голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні висловила співчуття родинам постраждалих від російської атаки одеситам і заявила, що Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших скарбів культурної спадщини України. Про це повідомило у Твіттері посольство Італії в Україні.

Мелоні зазначила, що атака на Одесу, загибель невинних людей і руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмутили італійців. Вона також привернула увагу до того, що російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують, і нищать «нашу європейську цивілізацію, її священні символи».

«Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія з її унікальним у світі досвідом в реєстраційній галузі готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України», – заявила прем’єр-міністр Італії.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

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Теги: міністр Одеса Італія обстріл посольство собор

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