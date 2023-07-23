Італія пообіцяла допомогу з реставрації собору в Одесі

Джорджа Мелоні: «Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе»

Голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні висловила співчуття родинам постраждалих від російської атаки одеситам і заявила, що Італія готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших скарбів культурної спадщини України. Про це повідомило у Твіттері посольство Італії в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мелоні зазначила, що атака на Одесу, загибель невинних людей і руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмутили італійців. Вона також привернула увагу до того, що російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують, і нищать «нашу європейську цивілізацію, її священні символи».

«Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія з її унікальним у світі досвідом в реєстраційній галузі готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України», – заявила прем’єр-міністр Італії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.