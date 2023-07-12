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Литва, Латвія та Естонія домовились змінити модель системи ППО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Литва, Латвія та Естонія домовились змінити модель системи ППО
фото з відкритих джерел

Країни Балтії готуються запровадити ротаційну модель системи ППО

Міністри оборони Латвії, Литви та Естонії підписали у вівторок у рамках саміту НАТО, що проходить у литовському Вільнюсі, спільну декларацію з питань протиповітряної оборони.

У ній йдеться, що членам Альянсу надається необмежений доступ до повітряного простору країн Балтії для стримування, посиленого чергування і проведення широкомасштабних навчань.

Її мета – просування до реалізації так званої ротаційної моделі системи ППО, ухваленої раніше на зустрічі міністрів оборони альянсу, повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії.

«Під час взаємної співпраці країн Балтії для навчань авіації НАТО вже створено єдину мережу військових полігонів держав регіону. Країни Балтії готові негайно запровадити нову модель і розмістити у себе підрозділи ППО союзників. Про це ми заявили і в нашій спільній декларації», – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

«Ці військові плани встановлюють діяльність НАТО з колективної оборони у всіх галузях ведення війни – на суші, у повітрі, на воді, у космосі та в кіберпросторі. Вони також стосуються дій на різних етапах конфлікту – у мирний час, під час кризи та у бойовій обстановці», – додав Певкур.

Зазначимо, що НАТО погодився зміцнити свою повітряну позицію і ротаційну модель протиповітряної оборони шляхом розміщення наземних засобів ППО і авіації на ротаційній основі в цих країнах, тим самим підвищуючи готовність, оперативність і маневреність сил протиповітряної та протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу.

Водночас країни Балтії висловлюють спільний намір і надалі розвивати свої рішення в галузі повітряного простору, за необхідності збільшуючи доступність повітряного простору для повітряних операцій НАТО, забезпечуючи найвищі стандарти безпеки польотів і зміцнюючи військово-цивільне співробітництво між Литвою, Латвією та Естонією.

Нагадаємо, Литва закликала НАТО відмовитися від обмежень щодо розміщення баз на кордоні із РФ. Про це заявив в інтерв'ю британській газеті The Times президент Литви Гітанас Науседа. Науседа мотивував свою заяву, зокрема, розміщенням російської тактичної ядерної зброї в Білорусії та постійними ядерними загрозами з боку Росії.

До слова, що уряд Німеччини веде переговори з кількома виробниками оборонної техніки щодо створення багатошарового протиракетного щита. Цей комплекс може коштувати близько 17 млрд євро. Уряд Німеччини обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T обсягом контракту від 2 до 3 млрд євро. Також йдуть переговори з Israel Aerospace Industries про постачання систем Arrow 3 та кількох американських комплексів Patriot.

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Теги: Естонія Латвія військові Литва модель президент системи ППО

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