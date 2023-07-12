Литва, Латвія та Естонія домовились змінити модель системи ППО

Країни Балтії готуються запровадити ротаційну модель системи ППО

Міністри оборони Латвії, Литви та Естонії підписали у вівторок у рамках саміту НАТО, що проходить у литовському Вільнюсі, спільну декларацію з питань протиповітряної оборони.

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У ній йдеться, що членам Альянсу надається необмежений доступ до повітряного простору країн Балтії для стримування, посиленого чергування і проведення широкомасштабних навчань.

Її мета – просування до реалізації так званої ротаційної моделі системи ППО, ухваленої раніше на зустрічі міністрів оборони альянсу, повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії.

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«Під час взаємної співпраці країн Балтії для навчань авіації НАТО вже створено єдину мережу військових полігонів держав регіону. Країни Балтії готові негайно запровадити нову модель і розмістити у себе підрозділи ППО союзників. Про це ми заявили і в нашій спільній декларації», – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

«Ці військові плани встановлюють діяльність НАТО з колективної оборони у всіх галузях ведення війни – на суші, у повітрі, на воді, у космосі та в кіберпросторі. Вони також стосуються дій на різних етапах конфлікту – у мирний час, під час кризи та у бойовій обстановці», – додав Певкур.

Зазначимо, що НАТО погодився зміцнити свою повітряну позицію і ротаційну модель протиповітряної оборони шляхом розміщення наземних засобів ППО і авіації на ротаційній основі в цих країнах, тим самим підвищуючи готовність, оперативність і маневреність сил протиповітряної та протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу.

Водночас країни Балтії висловлюють спільний намір і надалі розвивати свої рішення в галузі повітряного простору, за необхідності збільшуючи доступність повітряного простору для повітряних операцій НАТО, забезпечуючи найвищі стандарти безпеки польотів і зміцнюючи військово-цивільне співробітництво між Литвою, Латвією та Естонією.

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Нагадаємо, Литва закликала НАТО відмовитися від обмежень щодо розміщення баз на кордоні із РФ. Про це заявив в інтерв'ю британській газеті The Times президент Литви Гітанас Науседа. Науседа мотивував свою заяву, зокрема, розміщенням російської тактичної ядерної зброї в Білорусії та постійними ядерними загрозами з боку Росії.

До слова, що уряд Німеччини веде переговори з кількома виробниками оборонної техніки щодо створення багатошарового протиракетного щита. Цей комплекс може коштувати близько 17 млрд євро. Уряд Німеччини обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T обсягом контракту від 2 до 3 млрд євро. Також йдуть переговори з Israel Aerospace Industries про постачання систем Arrow 3 та кількох американських комплексів Patriot.