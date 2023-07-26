Піднято частину порома «Естонія», який загадково затонув 30 років тому (фото)

Піднята апарель має допомогти з'ясувати причину трагедії, яка забрала життя понад 800 осіб

У ніч на 25 липня норвезьке науково-дослідне судно Viking Reach здійснило операцію з підйому апарелі (рампи) порома «Естонія». Вона має допомогти встановити обставини, за яких судно затонуло у вересні 1994 року, унаслідок чого загинули 852 людини. Про це повідомляє ERR.

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Як зазначається, операція з підняття апарелі порома «Естонія» почалася ще минулого тижня. Водолази видаляли з рампи грунт і поглиблювали дно, а також встановили кріплення. Частину судна вдалося підняти через кілька годин після півночі вівторка.

Учора підняту апарель доправили в естонський порт Палдіскі, звідки її буде перевезено наземним транспортом на склад, де пройдуть подальші дослідження.

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«Ми змогли зробити більше, ніж планували. Апарель дуже важлива для того, щоб ми змогли успішно провести розслідування (причин трагедії – «Главком») «Естонії», – пояснив керівник естонського Центру розслідувань інцидентів із безпеки Мярт Отс.

Як відомо, пором «Естонія» затонув наприкінці вересня 1994 року. Унаслідок катастрофи загинули 852 людини, включно з громадянами Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції тощо. Катастрофа вважається найбільшою корабельною трагедією в Європі у мирний час.

За офіційною версією, пором «Естонія» зазнав краху через те, що під час шторму відійшов носовий візор і через автомобільну палубу всередину потрапила величезна кількість води, що призвело до перекидання і затоплення судна.

Нагадаємо, що 19 червня в Атлантиці зник із радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». На борту перебували британський мільярдер Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

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22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти», а уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка». Човен вибухнув і забрав життя пʼятьох осіб.