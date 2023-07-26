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Піднято частину порома «Естонія», який загадково затонув 30 років тому (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Піднято частину порома «Естонія», який загадково затонув 30 років тому (фото)
Піднята апарель порома «Естонія»
фото: twitter.com/ltvzinas

Піднята апарель має допомогти з'ясувати причину трагедії, яка забрала життя понад 800 осіб

У ніч на 25 липня норвезьке науково-дослідне судно Viking Reach здійснило операцію з підйому апарелі (рампи) порома «Естонія». Вона має допомогти встановити обставини, за яких судно затонуло у вересні 1994 року, унаслідок чого загинули 852 людини. Про це повідомляє ERR.

Як зазначається, операція з підняття апарелі порома «Естонія» почалася ще минулого тижня. Водолази видаляли з рампи грунт і поглиблювали дно, а також встановили кріплення. Частину судна вдалося підняти через кілька годин після півночі вівторка.

Учора підняту апарель доправили в естонський порт Палдіскі, звідки її буде перевезено наземним транспортом на склад, де пройдуть подальші дослідження.

«Ми змогли зробити більше, ніж планували. Апарель дуже важлива для того, щоб ми змогли успішно провести розслідування (причин трагедії – «Главком») «Естонії», – пояснив керівник естонського Центру розслідувань інцидентів із безпеки Мярт Отс.

Як відомо, пором «Естонія» затонув наприкінці вересня 1994 року. Унаслідок катастрофи загинули 852 людини, включно з громадянами Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції тощо. Катастрофа вважається найбільшою корабельною трагедією в Європі у мирний час.

За офіційною версією, пором «Естонія» зазнав краху через те, що під час шторму відійшов носовий візор і через автомобільну палубу всередину потрапила величезна кількість води, що призвело до перекидання і затоплення судна.

Нагадаємо, що 19 червня в Атлантиці зник із радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». На борту перебували британський мільярдер Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти», а уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка». Човен вибухнув і забрав життя пʼятьох осіб.

Читайте також: Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
Теги: пором Естонія аварія

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