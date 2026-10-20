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Затримки потягів до 20 годин і великі черги на кордоні: що відбувається з поїздками до Польщі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Затримки потягів до 20 годин і великі черги на кордоні: що відбувається з поїздками до Польщі
Найбільше наразі затримується поїзд №119/120 Хелм – Дніпро-Головний – на 19 годин 40 хвилин
фото: «Укрзалізниця»

Одна з користувачок Threads розповіла, що добиралася до Варшави три дні

Потяги, які курсують між Україною та Польщею, значно відстають від розкладу. За даними «Укрзалізниці», станом на 20 жовтня відставання від графіка одного з рейсів сягає майже 20 годин. Про це повідомляє «Главком».

Затримки потягів

Найбільше наразі затримується поїзд №119/120 Хелм – Дніпро-Головний – на 19 годин 40 хвилин. Поїзд №23/24 Хелм – Київ-Пасажирський відстає від графіка на 17 годин 30 хвилин, а №93/94 Хелм – Харків-Пасажирський – на 16 годин.

Затримки потягів до 20 годин і великі черги на кордоні: що відбувається з поїздками до Польщі фото 1

Черги на кордоні

Про проблеми з дорогою через українсько-польський кордон повідомляють і пасажири автобусів. Одна з користувачок Threads розповіла, що добиралася до Варшави три дні. За її словами, замість запланованого прибуття о 8:00 автобус дістався міста лише після 16:00.

Затримки потягів до 20 годин і великі черги на кордоні: що відбувається з поїздками до Польщі фото 2

Ще одна користувачка повідомила про 12-годинне очікування на кордоні. За її словами, через повітряні тривоги виникли значні затримки, а виїхати з Рави-Руської до Польщі вдалося лише після тривалого простою.

Затримки потягів до 20 годин і великі черги на кордоні: що відбувається з поїздками до Польщі фото 3
Затримки потягів до 20 годин і великі черги на кордоні: що відбувається з поїздками до Польщі фото 4

За даними сервісу Nakordoni.com, на кордоні України з Польщею на виїзд утворилися великі черги. Станом на 16:10 20 жовтня найбільше скупчення автомобілів зафіксували на пунктах пропуску «Краківець – Корчова» та «Шегині – Медика» – по 100 автомобілів. Орієнтовний час очікування там становить близько 3 годин 20 хвилин та 5 годин відповідно.

Затримки потягів до 20 годин і великі черги на кордоні: що відбувається з поїздками до Польщі фото 5

Заява «Укрзалізниці»

Заступник директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Шевченко пояснив у коментарі «Главкому», що затримки поїздів на кордоні з Польщею пов’язані із повітряними тривогами. За його словами, через російські дрони у повітряному просторі проводиться низка евакуацій, зокрема на Волині, Рівненщині та Київщині. Такі рішення ухвалюють з міркувань безпеки пасажирів і поїзних бригад.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила роботи під час жовтого та червоного рівнів загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують курсувати, дозволяються посадка та висадка пасажирів, а люди самостійно вирішують, чи залишатися на вокзалах і станціях.

До слова, українська журналістка Наталія Пахайчук розповіла про інцидент під час поїздки потягом «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ. Під час зупинки у Рівному пасажирів закликали евакуюватися з платформи через повітряну загрозу, однак після відбою поїзд вирушив без журналістки, яка поверталася з укриття. 

До того ж пасажирка поїзда «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ Наталія Пахайчук залишилася на вокзалі в Рівному після повітряної тривоги: поки вона добиралася з укриття до перону, потяг вирушив без неї. Згодом з’ясувалося, що інші пасажири також потрапляли в подібні ситуації.

Теги: Польща Укрзалізниця потяг

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