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Туреччиною пройшов руйнівний торнадо: четверо загиблих (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Туреччиною пройшов руйнівний торнадо: четверо загиблих (відео)
Вихор зруйнував два контейнери, у яких мешкали робітники
фото: кадр з відео

Стихія зруйнувала контейнери, у яких мешкали будівельники, на будмайданчику в Анталії

У турецькій провінції Анталія торнадо зруйнував тимчасове житло будівельників. Унаслідок стихії загинули четверо людей, ще один працівник дістав поранення. Про це повідомляють Anadolu та місцеве видання Antalya Bilgileri, пише «Главком».

Торнадо виник у районі Кепез, у кварталі Февзі Чакмак, де розташований будівельний майданчик. Вихор зруйнував два контейнери, у яких мешкали робітники. П’ятьох людей, які перебували всередині, відкинуло силою стихії.

Після повідомлення про інцидент на місце прибули бригади екстреної медичної допомоги, поліція та пожежники. Двоє працівників загинули на місці події. Ще двох доправили до лікарні, однак врятувати їх не вдалося. П’ятий робітник зазнав поранень, його стан оцінюють як задовільний.

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Губернатор Анталії Хулусі Шахін відвідав місце події та поспілкувався з журналістами. За його словами, торнадо перекинув також кран, розташований на тому самому будівельному майданчику. Водночас унаслідок падіння крана ніхто не загинув і не постраждав.

Шахін наголосив, що загибель і травмування робітників пов’язані саме з руйнуванням контейнерів, а не з падінням крана.

«На жаль, двоє наших працівників загинули на місці, ще двоє померли в лікарні. Один працівник дістав поранення, його стан легкий», – сказав губернатор.

Він також назвав подію незвичайною, оскільки повідомлень про шторм чи торнадо з інших районів міста не надходило. За словами Шахіна, навколишні будівлі не постраждали, тоді як на будмайданчику вихор повністю розтрощив два контейнери. У регіоні оголошували жовтий рівень небезпеки через сильні дощі.

Варто нагадати, що у південно-західному регіоні Китаю Тибет стався підземний поштовх магнітудою 7 балів. Епіцентр залягав на глибині 10 км у високогірному та малонаселеному повіті Нагку, за 400 км від Лхаси. Цей землетрус виявився найпотужнішим у країні з початку 2024 року та супроводжувався серією повторних поштовхів меншої сили.

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Теги: Туреччина погода катастрофа

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