На Київщині підлітка вдарило струмом на даху електрички: дитина у лікарні

Лікарі надають підлітку необхідну медичну допомогу, правоохоронці встановлюють усі обставини події

У селищі Глеваха Фастівського району на залізничному переїзді підліток зазнав ураження електричним струмом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Подія сталася напередодні, 27 жовтня. За попередньою інформацією правоохоронців, дитина перебувала на даху електропоїзда, де й дістала ураження струмом.

«Потерпілий госпіталізований, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу», – зазначили у поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Усі обставини та деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області поблизу залізничної станції Вишневе пасажирський потяг сполученням Варшава – Київ смертельно травмував 72-річну жінку. За попередніми даними правоохоронців, потерпіла рухалася поруч із залізничною колією.

Раніше у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області під колесами вантажного потяга загинув 18-річний велосипедист. Хлопець переїжджав залізничний пішохідний перехід, коли на нього наїхав потяг.