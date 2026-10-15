У Франції зіткнення автобуса з поїздом зупинило рух через Ла-Манш: є поранені

Аварія сталася в Кокелі біля Кале, на вході до Євротунелю

П'ятьох постраждалих віднесли до найвищої категорії терміновості, але загрози життю немає

Увечері 15 жовтня на французькому боці тунелю під Ла-Маншем автобус зіткнувся з поїздом: травми отримали 19 людей, серед них водій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними префектури департаменту Па-де-Кале, аварія сталася близько 20:00 в Кокелі біля Кале, на вході до Євротунелю. Французькі медіа уточнюють, що йдеться про мікроавтобус, який віз водіїв вантажівок, що готувалися заїхати на борт шатла Le Shuttle. У зіткненні, за даними префектури, також брав участь вантажний поїзд.

Що відомо про постраждалих

Усього травмовано 19 людей. Із них п'ятьох префектура віднесла до категорії «абсолютної терміновості», тобто потребують негайної допомоги, проте загрози життю нікого з них немає. Про загиблих не повідомляли.

На місце аварії прибули численні екстрені служби, зокрема вертоліт швидкої медичної допомоги SMUR. Очільниця Кале Агата Кюрі мала провести брифінг біля місця події ввечері.

Обставини аварії з'ясовують

Французькі ЗМІ описують те, що сталося, по-різному. За однією версією, вантажний поїзд, який саме прибував до терміналу, не встиг зупинитися на переїзді й вдарив мікроавтобус. За іншою, мікроавтобус втратив керування й врізався в потяг, що стояв. Слідчі мають встановити, як транспортний засіб опинився на переїзді.

Як це вплинуло на рух

За повідомленням L’Appel, перерва в русі після зіткнення мала тривати довгі години. Водночас, у залізничного перевізника SNCF заявили, що рух пасажирських поїздів Eurostar аварія не зачепила.

Тунель завдовжки близько 50 км сполучає британський Фолкстон із Кокелем біля Кале. Ним курсують пасажирські поїзди Eurostar і шатли Le Shuttle, які перевозять легкові автомобілі, автобуси та вантажівки.

Нагадаємо, у вересні на півночі Франції пасажирський поїзд зійшов із рейок у Нормандії: у поїзді Руан–Кан їхали 180 пасажирів, постраждали 44 людини. Серед версій слідства – зловмисний акт, адже на колії знайшли уламок рейки.