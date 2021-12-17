ЗМІ дізналися про відповідь США на «гарантії безпеки» від Кремля

Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» висунула НАТО та окремо США низку вимог

В адміністрації Байдена відзначили, що частина пропозицій від РФ була доволі корисною, інша ж – неприйнятною

Сполучені Штати Америки ознайомились з пропозиціями від Російської Федерації щодо «гарантій безпеки» та готуються дати відповідь вже наступного тижня. Про це пише Bloomberg.

Один із високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена відзначив, що частина пропозицій від Росії була доволі корисною, інша ж – неприйнятною. Водночас США готуються звернутися до Кремля з відповіддю вже наступного тижня.

В першу чергу США, за інформацію джерела, вимагатимуть різдвяне припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими між Росією та Україною.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

До США у РФ також є низка пропозицій.

Генсек Альянсу сьогодні заявив, що НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією, проте під час обговорень враховуватиме думку європейських партнерів, таких як Україна

Зазначимо, 16 грудня Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

Також 16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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