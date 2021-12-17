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    Генсек НАТО відповів Росії: думка України буде враховуватись

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    Єнс Столтенберг заявив, що&nbsp;НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією - Генсек НАТО відповів Росії: думка України буде враховуватись
    Єнс Столтенберг заявив, що НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією
    фото з відкритих джерел

    Альянс під час діалогу з Росією буде проходити консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна

    НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією, проте під час обговорень враховуватиме думку європейських партнерів, таких як Україна. Про це інформує пресслужба Альянсу.

    «Ми чітко розуміємо, що будь-який діалог з Росією має також враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, грунтуватися на основних принципах та документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    Водночас союзники Альянсу й НАТО готові працювати над зміцненням довіри з Російською Федерацією, якщо Кремль зробить відповідні кроки для зниження напруженості.

    Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

    Зазначимо, 16 грудня Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

    Також 16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

    Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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    Теги: Росія НАТО політика Україна Єнс Столтенберг
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    Генсек НАТО відповів Росії: думка України буде враховуватись