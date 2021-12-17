Генсек НАТО відповів Росії: думка України буде враховуватись

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією

Альянс під час діалогу з Росією буде проходити консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна

НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією, проте під час обговорень враховуватиме думку європейських партнерів, таких як Україна. Про це інформує пресслужба Альянсу.

«Ми чітко розуміємо, що будь-який діалог з Росією має також враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, грунтуватися на основних принципах та документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Водночас союзники Альянсу й НАТО готові працювати над зміцненням довіри з Російською Федерацією, якщо Кремль зробить відповідні кроки для зниження напруженості.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Зазначимо, 16 грудня Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

Також 16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.