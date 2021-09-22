Доступна в Україні: виробник вакцини проти Covid-19 заявив про 94% ефективності

У пацієнтів, які отримали дозу-бустер, кількість антитіл зросла в 12 разів

Вакцина проти коронавірусу Johnson&Johnson на 94% ефективна при захисті від симптоматичного захворювання на Covid-19. Про це повідомляє CNN.

«Наша однодозова вакцина генерує сильну імунну реакцію та тривалу імунну пам’ять. І коли вводиться доза-бустер вакцини Johnson & Johnson проти коронавірусу, потужність захисту від Covid-19 ще більше зростає», – заявив представник компанії Матал Маммен.

У пацієнтів, які отримали дозу-бустер через шість місяців або більше після першої дози, кількість антитіл зросла в 12 разів у порівнянні з чотирикратним збільшенням у людей, які отримали дозу-бустер лише через два місяці.

Також вакцина на 81% запобігає госпіталізації.

Johnson&Johnson доступна для щеплення українців, наряду з іншими вакцинами: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Moderna.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сполучених Штатах заявили про побічний ефект від застосування векторної вакцини Johnson and Johnson: рідкісний синдромом Гієна-Барре – аутоімунний розлад.

Також є інформація, що Covid-вакцина компанії Moderna є найбільш ефективною серед інших вакцин у запобіганні госпіталізації.

Раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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