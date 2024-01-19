ЗМІ повідомили, хто може стати наступним генсеком НАТО

Прихильники Марка Рютте в НАТО прагнуть, аби процес узгодження був завершений до початку літа

Країни, які підтримують кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду глави НАТО, працюють над тим, аби рішення про його призначення ухвалили до літа цього року. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прихильники Рютте в НАТО прагнуть, аби процес узгодження був завершений до початку літа. Хоча ці терміни можуть бути продовжені, більшість членів Альянсу розраховують на те, що рішення буде прийняте до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Bloomberg пише, що рішення має бути одностайним серед 31 країни-члена Організації Північноатлантичного договору, і Рютте вже є фаворитом на посаду Генерального секретаря Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується в жовтні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим не менш, деякі країни Східної Європи все ще мають підтримати Рютте.

«Роль генерального секретаря НАТО буде особливо важливою, оскільки війна Росії з Україною може затягнутися на роки. Керівнику НАТО необхідно буде знайти баланс між уникненням будь-яких прямих наслідків або більш широкої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохоченням союзників продовжувати військову і фінансову підтримку України, оскільки громадськість починає втомлюватися від цих витрат», – зазначає видання.

Рютте завершує 13-річний термін перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів після того, як у липні уряд його країни розпався через суперечки щодо міграції. Він піде у відставку, щойно буде сформовано новий коаліційний уряд, який очолить ультраправий політик Герт Вілдерс.

Раніше повідомлялося, що НАТО розпочинає найбільші з часів Холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією.