ЗМІ повідомили, хто може стати наступним генсеком НАТО
Прихильники Марка Рютте в НАТО прагнуть, аби процес узгодження був завершений до початку літа
Країни, які підтримують кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду глави НАТО, працюють над тим, аби рішення про його призначення ухвалили до літа цього року. Про це повідомляє Bloomberg.
Прихильники Рютте в НАТО прагнуть, аби процес узгодження був завершений до початку літа. Хоча ці терміни можуть бути продовжені, більшість членів Альянсу розраховують на те, що рішення буде прийняте до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.
Bloomberg пише, що рішення має бути одностайним серед 31 країни-члена Організації Північноатлантичного договору, і Рютте вже є фаворитом на посаду Генерального секретаря Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується в жовтні.
Тим не менш, деякі країни Східної Європи все ще мають підтримати Рютте.
«Роль генерального секретаря НАТО буде особливо важливою, оскільки війна Росії з Україною може затягнутися на роки. Керівнику НАТО необхідно буде знайти баланс між уникненням будь-яких прямих наслідків або більш широкої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохоченням союзників продовжувати військову і фінансову підтримку України, оскільки громадськість починає втомлюватися від цих витрат», – зазначає видання.
Рютте завершує 13-річний термін перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів після того, як у липні уряд його країни розпався через суперечки щодо міграції. Він піде у відставку, щойно буде сформовано новий коаліційний уряд, який очолить ультраправий політик Герт Вілдерс.
Раніше повідомлялося, що НАТО розпочинає найбільші з часів Холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією.
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