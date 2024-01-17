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Чи мають право співробітники ТЦК затримувати чоловіків: відповідь Лубінця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи мають право співробітники ТЦК затримувати чоловіків: відповідь Лубінця
Часом представники ТЦК забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає
фото ілюстративне

За словами Лубінця, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників військкоматів і перевищення ними службових повноважень

Співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків просто посеред вулиці. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю NV.

Лубінець наголосив, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільного населення. «Основне питання, яке порушують громадяни України, – це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає», – зазначив омбудсмен.

Він зазначив, що його обурює застосування грубої сили до громадян України з боку працівників ТЦК.

За словами Лубінця, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників військкоматів і перевищення ними службових повноважень. «Я не скажу, що вони системні, що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки», – розповів він.

Лубінець додав, що після того, як факти підтверджуються, омбудсмен ставить це питання на рівні керівництва, «щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих».

Як повідомлялося, представники ТЦК навідалися до одного з найдорожчих ресторанів Києва.

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Теги: мобілізація війна повістка

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