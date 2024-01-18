Данілов відповів, чи може РФ відкрити новий фронт під час війни проти України

Данілов зазначив, що коли окупанти покинуть територію України, «можливостей вести будь-які війни вони не матимуть взагалі»

Росія не має можливості розпочинати війни проти інших країн, доки її війська залишаються на території України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Можливості Російської Федерації відкривати нові фронти немає зовсім доти, поки вони знаходяться на території України», – підкреслив Данілов.

Він також додав, що коли окупанти покинуть територію України, «можливостей вести будь-які війни вони не матимуть взагалі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року.

Нагадаємо, ISW повідомляв, що узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

Раніше командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО.