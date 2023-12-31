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Роман Шрайк Журналіст

У 2024 році реальність має стати кращою, ніж наші очікування

glavcom.ua
Колаж: Главред

Якщо порівняти, що було рік тому, і що стало зараз, можна дійти до висновку, що багато в чому ми додали

Є відомий психологічний ефект, який описує фраза «купи козу – продай козу».

У 2023 році ми випробували рівно протилежне. Спочатку у нас з'явилася надія на успіх наступу, а згодом ця надія зникла.

При цьому фактично, якщо порівняти, що було рік тому, і що стало зараз, можна дійти до висновку, що багато в чому ми додали.

Згадайте хоча б скільки без світла просиділи.

Тому побажаю, щоб у 2024 реальність виявилася кращою за наші очікування, і щоб ми позбулися всіх кіз, яких набралися наприкінці 2023.

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Теги: війна

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Роман Шрайк

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