У 2024 році реальність має стати кращою, ніж наші очікування

Якщо порівняти, що було рік тому, і що стало зараз, можна дійти до висновку, що багато в чому ми додали

Є відомий психологічний ефект, який описує фраза «купи козу – продай козу».

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У 2023 році ми випробували рівно протилежне. Спочатку у нас з'явилася надія на успіх наступу, а згодом ця надія зникла.

При цьому фактично, якщо порівняти, що було рік тому, і що стало зараз, можна дійти до висновку, що багато в чому ми додали.

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Згадайте хоча б скільки без світла просиділи.

Тому побажаю, щоб у 2024 реальність виявилася кращою за наші очікування, і щоб ми позбулися всіх кіз, яких набралися наприкінці 2023.