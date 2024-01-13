Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару

РФ запустила шість ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К

Окупанти застосували під час удару п'ять видів ракет

У ніч на 13 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ;

три ударні БпЛА Shahed-136/131 з Курської області;

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, РФ);

шість крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська області РФ;

дві керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянської область РФ).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

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сім крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Командування Повітряних сил ЗСУ зазначило, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!

«Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики», – закликає Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

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Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.