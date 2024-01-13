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Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару
РФ запустила шість ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К
фото ілюстративне

Окупанти застосували під час удару п'ять видів ракет

У ніч на 13 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

  • сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ;
  • три ударні БпЛА Shahed-136/131 з Курської області;
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, РФ);
  • шість крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська області РФ;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянської область РФ).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

  • сім крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Командування Повітряних сил ЗСУ зазначило, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!

«Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики», – закликає Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Теги: війна росія окупанти ракета

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