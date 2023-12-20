«Київстар» повністю відновив роботу, ЄС погодив міграційну реформу. Головне за 20 грудня

Найбільший український оператор зв'язку «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном

«Київстар» повністю відновив свою роботу, Євросоюз погодив міграційну реформу, обшуки в Ужгородській міськраді. «Главком» склав добірку новин 20 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір звільнився з посади

Голова правління – президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір ухвалив рішення піти з посади, яку очолював протягом 12 років.

Кушнір зазначив, що Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності «Київміськбуду». Він додав, що вважає це «остаточною крапкою над «і», яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому».

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Президент «Київміськбуду» заявив, що в останні місяці компанія пережила низку потужних медійних атак, після яких Наглядовою радою були призначені аудити.

Суд продовжив запобіжний захід Тандиру

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Олексію Тандиру. Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.

Екссуддю обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння 26 травня, внаслідок чого загинув військовий Національної гвардії Вадим Бондаренко.

«Київстар» повністю відновив свою роботу

Найбільший український оператор зв'язку «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном. За словами Олександра Комарова, усі послуги «Київстару» працюють без будь-яких обмежень.

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Президент компанії наголосив, що «Київстар» зробив висновки після кібератаки і почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці зі Службою безпеки України.

Євросоюз погодив міграційну реформу

Європарламент та Рада ЄС досягли політичної угоди щодо реформи міграційного законодавства та політики надання притулку в Євросоюзі. Законопроєкт передбачає посилення контролю за нелегальними мігрантами, механізми реагування на кризові ситуації та запровадження принципу солідарності між державами-членами: вони зможуть або ухвалити біженців з іншої країни ЄС у себе, або заплатити компенсацію до спеціального фонду.

Обшуки в Ужгородській міськраді

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів із місцевого бюджету посадовцями Ужгородської міської ради у змові з місцевим підприємцем. Вони під час проведення ремонтних робіт завдали збитків державі у 700 тис. грн. Серед підозрюваних – начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.

Правоохоронці встановили, що посадові особи Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.