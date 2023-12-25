Добра новина з Польщі, яку в нас не помітили

Введення в експлуатацію комплексу ПРО «Aegis Ashore» у Польщі здійснено у рамках широкого проекту

В рамках реалізації програми розгортання на територіях європейських країн-членів НАТО елементів стратегічної системи ПРО США в Європі, в Польщі (близько 165 км від кордону рф) тиждень тому введено в експлуатацію наземний комплекс ПРО «Aegis Ashore» з 24 ракетами-перехоплювачами SM-3 Block IІІ ( будівництво об’єкта мало бути завершено у 2018 році).

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Довідково: система протиракетної оборони наземного базування «Aegis Ashore» у модифікації BMD 5.1 з протиракетами SM-3 Block IІА призначена для перехоплення балістичних ракет середньої дальності (до 5500 км) і має покращені характеристики, а саме: дальність перехоплення до 1000 км, висота перехоплення – до 400 км, швидкість протиракети – до 5,6 км/с.

Комплекс ПРО до завершення планового періоду технічного обслуговування працюватиме в режимі часткової операційної готовності.

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Повна оперативна готовність та включення у систему стратегічної ПРО США/НАТО в Європі – червень 2024 року. Введення в експлуатацію комплексу ПРО «Aegis Ashore» у Польщі здійснено у рамках широкого проекту, до якого задіяно: групи кораблів ПРО у складі чотирьох есмінців КРЗ типу «Arleigh Burke» ВМС США (ВМБ Рота, Іспанія), оснащених багатофункціональною системою «Aegis»; мобільної РЛС передового базування AN/TPY-2 у Туреччині, а також комплексів ПРО «Aegis Ashore» наземного базування з протиракетами типу SМ-3 у Румунії та Польщі.

Ініціатива часів Джорджа Буша-молодшого. З якого чомусь підсміювалися.

Формально то все призначено для протидії загрозам балістичних ракет з Ірану.

Аллллееее нннннііііііі.