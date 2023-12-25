Головна Думки вголос Юрій Михальчишин
search button user button menu button
Юрій Михальчишин Політичний діяч

Добра новина з Польщі, яку в нас не помітили

glavcom.ua
Система протиракетної оборони наземного базування «Aegis Ashore» призначена для перехоплення балістичних ракет середньої дальності
фото з відкритих джерел

Введення в експлуатацію комплексу ПРО «Aegis Ashore» у Польщі здійснено у рамках широкого проекту

В рамках реалізації програми розгортання на територіях європейських країн-членів НАТО елементів стратегічної системи ПРО США в Європі, в Польщі (близько 165 км від кордону рф) тиждень тому введено в експлуатацію наземний комплекс ПРО «Aegis Ashore» з 24 ракетами-перехоплювачами SM-3 Block IІІ ( будівництво об’єкта мало бути завершено у 2018 році).

Довідково: система протиракетної оборони наземного базування «Aegis Ashore» у модифікації BMD 5.1 з протиракетами SM-3 Block IІА призначена для перехоплення балістичних ракет середньої дальності (до 5500 км) і має покращені характеристики, а саме: дальність перехоплення до 1000 км, висота перехоплення – до 400 км, швидкість протиракети – до 5,6 км/с.

Комплекс ПРО до завершення планового періоду технічного обслуговування працюватиме в режимі часткової операційної готовності.

Повна оперативна готовність та включення у систему стратегічної ПРО США/НАТО в Європі – червень 2024 року. Введення в експлуатацію комплексу ПРО «Aegis Ashore» у Польщі здійснено у рамках широкого проекту, до якого задіяно: групи кораблів ПРО у складі чотирьох есмінців КРЗ типу «Arleigh Burke» ВМС США (ВМБ Рота, Іспанія), оснащених багатофункціональною системою «Aegis»; мобільної РЛС передового базування AN/TPY-2 у Туреччині, а також комплексів ПРО «Aegis Ashore» наземного базування з протиракетами типу SМ-3 у Румунії та Польщі.

Ініціатива часів Джорджа Буша-молодшого. З якого чомусь підсміювалися.

Формально то все призначено для протидії загрозам балістичних ракет з Ірану.

Аллллееее нннннііііііі.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО ракета Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили російські винищувачі Су-34 та Су-30
Нічна атака окупантів: як відпрацювали сили ППО
Сьогодні, 09:03
У ворога є плани збільшення ракетного потенціалу, але до їх виконання йому ще далеко
Чи збільшилася кількість ракет у Росії: відповідь розвідки
Сьогодні, 08:17
Парламент Туреччини розгляне вступ Швеції до НАТО: названо дату
Парламент Туреччини розгляне вступ Швеції до НАТО: названо дату
23 грудня, 06:09
Сили оборони знищили три Су-34, новий глава МЗС Польщі відвідав Київ. Головне за 22 грудня
Сили оборони знищили три Су-34, новий глава МЗС Польщі відвідав Київ. Головне за 22 грудня
22 грудня, 21:00
Українська армія стримує московську орду
«Дивна війна» не може тривати довго. І ось чому
12 грудня, 15:08
Окупанти завдали удару по Києву ракетами балістичного типу
На Київщині є руйнування через ракетний удар
11 грудня, 07:16
Наслідки ракетної атаки на Харківщину
РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами: яка ситуація в регіонах
8 грудня, 10:28
Росія ракетою атакувала Криворізький район
Росія ракетою атакувала Криворізький район
4 грудня, 20:18
«Мета блокування політична: ускладнити початок діяльності уряду Туска та підготовку України до зими»
На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю
29 листопада, 10:24

Юрій Михальчишин

Добра новина з Польщі, яку в нас не помітили
Добра новина з Польщі, яку в нас не помітили
До роковин підриву Києва радянськими окупантами. То хто ж такий Іван Кудря?
До роковин підриву Києва радянськими окупантами. То хто ж такий Іван Кудря?
Удар по Чернігову. Україні потрібен тотальний контррозвідувальний режим
Удар по Чернігову. Україні потрібен тотальний контррозвідувальний режим
Віддати територію за членство у НАТО? Чергова спецоперація в інтересах Росії
Віддати територію за членство у НАТО? Чергова спецоперація в інтересах Росії
До 140-річчя. Хто такий Дмитро Донцов?
До 140-річчя. Хто такий Дмитро Донцов?
Ситуація в Нігері. Хто головний вигодонабувач і в чому загроза для світу
Ситуація в Нігері. Хто головний вигодонабувач і в чому загроза для світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
72K
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
56K
Ми відчуваємо, що в нас хочуть вкрасти Різдво
17K
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
17K
Іран образився на Москву й викликав на килим російського посла
17K
Подоляк розповів про диво, яке сталося з Україною

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Сьогодні, 10:06
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Сьогодні, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua