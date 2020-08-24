ЗМІ: російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням



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Усі пересування Навального були добре сплановані для того, щоб звести зустрічі зі сторонніми людьми до мінімуму

Правоохоронці РФ схильні до версії, що опозиціонера отруїли в аеропорту або літаку, де стеження не проводили

Російські правоохоронні органи відслідковували всі пересування опозиційного політика Олексія Навального під час його поїздки до Сибіру, але пропустили момент, коли його могли отруїти.

Про це повідомляє «Московский комсомолец».

За інформацією джерел російського видання, у правоохоронних органах силові структури добре знали про плани опозиціонера щодо поїздки до сибірських міст і постійно за ним стежили.

Усі пересування Навального були добре сплановані для того, щоб звести зустрічі зі сторонніми людьми до мінімуму. Водночас силовики не знали, у який із декількох заброньованих номерів у готелі він заселиться в Томську.

За даними правоохоронців, доказів того, що Навальний вживав алкоголь, нема. У переліку покупок політика з напоїв є тільки вода та сік.

Як повідомляє ЗМІ, російські правоохоронці схильні до версії, що опозиціонера отруїли в аеропорту або літаку, де стеження не проводили. Зараз експертиза вивчає зразки з місць перебування Навального навіть на предмет радіаційного забруднення.

Прессекретарка російського опозиціонера Кіра Ярмиш відреагувала на статтю «Московского комсомольца» у Twitter:

«Пропустила вчора цей чудовий матеріал. Мене масштаб стеження абсолютно не дивує, ми прекрасно усвідомлювали його і раніше. Але вражає, що вони не посоромилися всім про це розповісти».

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні.

Перед цим німецькі лікарі прибули в лікарню до Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.