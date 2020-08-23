Навальний перебуває в Берліні як гість Меркель, – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меркель особисто не вела перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним про відправлення Навального з Омська до Берліна

Надання Навальному поліцейського захисту може розглядатися як «сильна заява» і «послання» Москві

Російський опозиціонер Олексій Навальний лікується у берлінській клініці Charite «формально як гість канцлерки» Ангели Меркель.

Такий статус дає можливість захистити політика, стверджує аналітик німецького громадсько-правового телеканалу ZDF Тео Коль, передає Укрінформ.

Коль з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН указує, що це не є якимось «політичним сигналом, але бюрократичним трюком, аби російський політик отримав найкращий захист».

Поблизу клініки чергують правоохоронці. Це свідчить про те, що ризик для Навального оцінюється як досить високий, зауважує видання. Також журналіст припускає, що надання Навальному поліцейського захисту може розглядатися як «сильна заява» і «послання» Москві.

Федеральний уряд утримується від офіційних коментарів щодо імовірного отруєння Навального та його можливих причин. Там лише бажають Навальному одужання та кажуть про необхідність ретельного розслідування. Зокрема, про важливість відповіді «на питання про різке погіршення здоров’я» Навального заявив і федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він закликав усіх, хто може прояснити ситуацію, зробити це.

Меркель особисто не вела перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним про відправлення Навального з Омська до Берліна, але посередницьку роль у цьому, за даними ЗМІ, міг відіграти президент Фінляндії Саулі Ніїністьо, який спочатку обговорив ситуацію з Меркель, а потім телефонував Путіну.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні.

Перед цим німецькі лікарі прибули в лікарню до Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.

Читайте також: