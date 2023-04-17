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Змушують танцювати голими: окупант із Татарстану розповів про знущання в армії РФ (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Змушують танцювати голими: окупант із Татарстану розповів про знущання в армії РФ (відео)
Полонений поділився, що командири знімають свої знущання на відео, а потім шантажують
фото: скрін із відео з соцмереж

Загарбник поскаржився на службу під керівництвом росіян

Полонений військовий РФ з Татарстану розповів про знущання у російській армії по відношенню до представників національних республік. За його словами, окупанти вселяють «неросійським», що вони – другий сорт і всіляко принижують їх.

Відео з черговим полоненим загарбником потрапило до мережі. На камеру він розповів, що народився 28 грудня 1978 року.

«У російській армії до нас ставлення погане. Примушують прибирати сміття, мити унітази, знущаються постійно з нас, приколюються, сміються», – розповів він.

Полонений додав, що командири знімають свої знущання на відео, а потім шантажують: «Наказують роздягатися, голими танцювати, ставлять на коліна... Нас шантажують усім цим, кажуть, пишайтеся, солдати, російською армією. Проблему цю вирішувати намагалися. Нам сказали, ви другий сорт. Вас уб'ють нічого не станеться. Нам на все начхати».

До слова, раніше посійській військовий у розмові з подругою поскаржився на жахливі умови в армії, відсутність військового обладнання та допомоги – «ноги потроху відмерзають»: окупант скаржиться, що їх кинули напризволяще (перехоплення).

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Теги: окупанти відео знущання полон

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