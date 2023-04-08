Масований обстріл Херсонщини: серед поранених є діти

За добу окупанти випустили по Херсонщині майже 400 снарядів

За минулу добу російські окупанти здійснили 71 обстріл Херсонщини, випустивши 397 снарядів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

17 снарядів влучили у місто Херсон.

«Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об’єкта роздрібної торгівлі в м. Берислав», – розповів голова ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок обстрілу вісім людей дістали поранення, з них двоє дітей.

За добу з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано 74 особи.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.