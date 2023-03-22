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Повітряні сили повідомили, звідки РФ запускала дрони по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, звідки РФ запускала дрони по Україні
фото ілюстративне

Сили оборони знищили 16 із 21 ударних БПЛА

Росіяни атакували Україну 21 дроном «Шахед», з яких 16 було збито українськими силами ППО. Ворог запускав БПЛА з півночі Брянської області. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 22 березня 2023 року близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131. Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БПЛА з північного напрямку (Брянська область РФ)», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили повідомили, звідки РФ запускала дрони по Україні фото 1

Вказано, що силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ та інших складових Сил оборони України було знищено 16 із 21 ударних БПЛА, переважно в зоні відповідальності повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та поранені. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

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Теги: війна безпілотник ворог прокурор окупанти

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