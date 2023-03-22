Повітряні сили повідомили, звідки РФ запускала дрони по Україні

Сили оборони знищили 16 із 21 ударних БПЛА

Росіяни атакували Україну 21 дроном «Шахед», з яких 16 було збито українськими силами ППО. Ворог запускав БПЛА з півночі Брянської області. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«У ніч на 22 березня 2023 року близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131. Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БПЛА з північного напрямку (Брянська область РФ)», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ та інших складових Сил оборони України було знищено 16 із 21 ударних БПЛА, переважно в зоні відповідальності повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗСУ.

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Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та поранені. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни