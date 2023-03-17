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Окупанти запустили «Шахеди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти запустили «Шахеди»
фото ілюстративне

У кількох областях оголошена повітряна тривога

Російські загарбники запустили по Україні іранські дрони «Шахед». Про це повідомляють моніторингові групи.

Є інформація про запуск декількох БпЛА з Приморсько-Ахтарська. Вони рухаються по Дніпру.

Крім того, у Бердянському районі зафіксовано пускових установок ЗРК С-300 і «Панцир».

У кількох областях оголошена повітряна тривога. 

Станом на 21:05 карта повітряних тривог виглядає так:

Окупанти запустили «Шахеди» фото 1

Нагадаємо, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: росія окупанти війна безпілотник

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