Окупанти запустили «Шахеди»

У кількох областях оголошена повітряна тривога

Російські загарбники запустили по Україні іранські дрони «Шахед». Про це повідомляють моніторингові групи.

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Є інформація про запуск декількох БпЛА з Приморсько-Ахтарська. Вони рухаються по Дніпру.

Крім того, у Бердянському районі зафіксовано пускових установок ЗРК С-300 і «Панцир».

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У кількох областях оголошена повітряна тривога.

Станом на 21:05 карта повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.