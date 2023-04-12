Найбільший провал Путіна. Названо російського генерала, який втратив рекордну кількість техніки

Генерал-полковник Олександр Лапін зазнавав нищівних поразок при форсуванні річки Сіверський Донець та в напрямі Ізюму, Лиману та Балаклії

Під час форсування річки Сіверський Донець російський горе-генерал втратив батальйонно-тактичну групу – понад 75 одиниць техніки. Генералом-недоучкою виявився підвищений Володимиром Путіним у січні до начальника Генштабу сухопутних військ генерал-полковник Олександр Лапін. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Раніше Лапін командував Центральним військовим округом РФ. Розгром угрупування горе-генерала влаштувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада.

Кладовище знищеної російської техніки, яка була під керівництвом генерала Лапіна

Пропагандистські Z-блогери також звинувачували Лапіна у поразках російської армії під Ізюмом, Лиманом та Балаклією, у відступі з Харківської області. Тоді Україна захопила понад 200 одиниць покинутої техніки армії РФ, включаючи флагманські танки Т-90. Унаслідок цієї поразки під щоденними обстрілами знаходиться Білгородська область.

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Якщо Лапін втратив і покинув під 300 одиниць техніки, то він є рекордсменом серед командувачів Росії. Ймовірно, він випереджає генерал-полковника Рустама Мурадова, який в лютому під Вугледаром кинув армію на мінні поля та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків. Перед Вугледаром Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де втратив 50% техніки своєї бригади (у бригаді близько 200 одиниць техніки). Таким чином, Мурадов міг втратити не менше 200 одиниць техніки, але все ж таки поступається Лапіну.

До слова, Лапін зараз знову на війні проти України. Як стверджує екскомандувач Сухопутних військ РФ Володимир Болдирєв, повернення Лапіна є закономірною подією. Адже за Лапіним, як каже Болдирєв, «усе майбутнє російської армії».

Нагадаємо, що нещодавно російський генерал заявив, що армія РФ не в змозі проводити наступальні операції. Він заявив, що війна проти України – це трагедія для Росії.

До слова, російський пропагандист знайшов причину поразок окупантів. Цього разу в ефірі передачі Володимира Соловйова прозвучала фраза, що окупантам не вистачає «священників та ікон».