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Корецький розповів, як Україна планує закрити оборонний запит на $27 млрд

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Корецький розповів, як Україна планує закрити оборонний запит на $27 млрд
Прем’єр повідомляв, що додаткова потреба Сил оборони у $27 млрд виникла, зокрема, через здорожчання війни
фото: Сергій Корецький

Уряд розраховує на внутрішній перерозподіл коштів, підтримку ЄС та зовнішнє фінансування

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з Міністерством оборони щодо пошуку коштів для покриття додаткової потреби Сил оборони у $27 млрд. Частина цих ресурсів потрібна вже зараз, зокрема для передоплати поставок, які мають надійти у першому кварталі 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єра.

За словами Корецького, частину необхідної суми планують забезпечити за рахунок внутрішніх джерел. Йдеться про перерозподіл коштів у межах уже чинних бюджетних програм. Це завдання він поставив Міністерству фінансів.

Водночас Україна розраховує на підтримку Європейського Союзу. Паралельно тривають прямі переговори на рівні оборонних відомств із країнами НАТО та іншими міжнародними партнерами щодо фінансування додаткових потреб.

Окремим напрямом уряд визначив розблокування зовнішнього фінансування, яке залежить від виконання Україною домовленостей із міжнародними партнерами. Для цього, за словами прем’єра, необхідно ухвалити низку законів і рішень у межах плану, представленого урядом.

«Паралельно маємо розблокувати зовнішнє фінансування, прив’язане до виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Для цього необхідно ухвалити конкретні закони та рішення в межах плану, представленого Урядом. Щодня тісно взаємодіємо з Парламентом», – зазначив Корецький.

Раніше прем’єр повідомляв, що додаткова потреба Сил оборони у $27 млрд виникла, зокрема, через здорожчання війни, технологічні рішення, необхідність додаткового фінансування протиповітряної оборони та забезпечення українських військових.

Корецький також називав серед можливих джерел покриття цієї потреби прискорення Ukraine Support Loan, використання заморожених російських активів, додаткові кредити від партнерів за межами ЄС та оптимізацію витрат усередині українського бюджету.

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Теги: Сергій Корецький ЗСУ Держбюджет війна економіка

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