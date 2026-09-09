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Зеленський підтвердив ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський підтвердив ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську
Носії «Калібрів» потрапили під удар у Новоросійську
скриншот з відео

Президент заявив про влучання по військовій гавані, нафтовому терміналу, кораблях та носіях крилатих ракет «Калібр»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив результати українського удару по Новоросійську Краснодарського краю РФ. За його словами, Сили оборони уразили військово-морську базу та низку пов'язаних із нею об'єктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

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«Відповідаємо Росії на її щоденні терористичні удари – ефективно і фактично по всій географії. За цю добу є результати у Новоросійську в Краснодарському регіоні. Уражено військово-морську базу: термінал, що задіяний у відвантаженні нафти, обʼєкти військової гавані, військові кораблі, носії «калібрів». Дякую воїнам СБУ, СБС, ВМС ЗСУ, ГУР, ДПСУ за влучність. Дякую кожному, хто розвиває потенціал наших далекобійних санкцій, щоб російська війна все більше відчувалася там, звідки вона прийшла», – заявив Зеленський.

Таким чином, президент підтвердив ураження одразу кількох типів цілей у Новоросійську. Серед них – термінал, який використовується для відвантаження нафти, об'єкти військової гавані, кораблі російського флоту та носії крилатих ракет «Калібр».

До операції, за словами Зеленського, були залучені Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Військово-морські сили ЗСУ, Головне управління розвідки та Державна прикордонна служба.

Глава держави назвав далекобійні удари України «санкціями», завдання яких – перенести наслідки розв'язаної Росією війни на її власну територію.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про результати комплексного удару по російських військових об'єктах у Краснодарському краї. За його даними, під удар у Новоросійську потрапила низка військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.

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Теги: росія Володимир Зеленський нафта дрон

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