40 км кілзони та роботи замість людей. Генерал ЗСУ розповів про нову реальність фронту

За словами Євгена Ласійчука, Україна вже стала полігоном для випробування сучасного озброєння

Україна має випробовувати нові військові технології, щоб мінімізувати втрати особового складу. Про це на конференції YES заявив бригадний генерал ЗСУ, командир 7-го десантно-штурмового корпусу Євген Ласійчук, передає кореспондент «Главкома».

За словами Ласійчука, Україна фактично стала полігоном для випробування сучасних видів озброєння та технологій. Він наголосив, що їх необхідно використовувати насамперед для збереження життя військовослужбовців.

«Ми стоїмо на порозі наступного кроку – заміни людей роботами», – заявив генерал. Водночас, за його словами, ключовою залишається підтримка міжнародних партнерів.

Ласійчук також зазначив, що партнери України мають готуватися до нового типу війни, у якій зона ураження постійно розширюється. «Найдовша кілзона сягає 40 км, і вона збільшується», – сказав він.

На думку генерала, головним викликом стає не лише наявність сучасних технологій, а й здатність військових швидко адаптуватися до змін на полі бою.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

До слова, Україна вже активно масштабує використання роботизованих систем на фронті. Наземні роботизовані комплекси використовують для доставки боєприпасів і продовольства, евакуації поранених та виконання інших завдань, які раніше виконували військовослужбовці безпосередньо на передньому краї.

Окремий напрям – безпілотники зі штучним інтелектом. Сили оборони вже використовують десятки систем із технологіями ШІ та машинного зору, які можуть допомагати виявляти цілі та працювати навіть за втрати зв'язку з оператором.