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ЗСУ знищили ворожий взводний опорний пункт на Курщині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ знищили ворожий взводний опорний пункт на Курщині (відео)
фото: скріншот з відео

Генштаб: Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки

Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області. Це сталося 13 лютого, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.

«Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки. Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу (НПЗ) окупантів у Саратовській області РФ. За даними Генштабу, уражений НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію.

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Теги: росія ЗСУ війна Генштаб Сумщина військові росіяни Повітряні сили ЗСУ Курщина

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