Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський
Виплати курсантам збільшаться до понад 20 тис. грн
фото з відкритих джерел

Зеленський: Це відчутне збільшення, те що під час війни держава може собі дозволити

З березня цього року буде збільшено грошове забезпечення курсантам військових вишів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з курсантами та ліцеїстами 18 військових навчальних закладів.

За його словами, виплати збільшаться до понад 20 тис. грн. 

«На скільки я знаю, є відповідні зміни. З березня 1-2 курси будуть отримувати 8 100 гривень, 3-4 курси – 20 тисяч з чимось. Ось таке збільшення зараз передбачається», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що він не впевнений, що цього буде достатньо, але «це відчутне збільшення, те що під час війни держава може собі дозволити».

Нагадаємо, Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році.

Заробітня плата курсанта, який потрапив з ТЦК до навчального центру, складає 20 тис. грн. Про це повідомили у 151-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, йдеться у репортажі «Главкома». Водночас зарплата інструктора становить до 30 тис. грн. У Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу повідомили, що шукають можливості для підвищенням зарплатні інструкторам та надання їм соціального пакету.

Читайте також:

Теги: зарплата Міноборони війна гроші держава Володимир Зеленський президент курсант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиний шанс врятувати державу і націю. Чи усвідомлюють його українці?
Єдиний шанс врятувати державу і націю. Чи усвідомлюють його українці? Авторська стаття
3 сiчня, 14:50
Раніше росіяни поширювали фейки начебто Україна продає електроенергію за кордон
Державний «Оператор ринку» закриває дані про торги електроенергією
30 грудня, 2024, 22:11
Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів
У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників
31 грудня, 2024, 12:11
Зеленський подякував Канаді за допомогу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії
Головування Канади в G7: Зеленський виступив із заявою
1 сiчня, 21:53
Трамп заявив, що Панамський канал є життєво важливим для США
Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією
7 сiчня, 21:11
Міністр закордонних справ Великої Британії також зауважив, що майбутнє Гренландії може визначати лише його народ
«Це класичний Трамп». Глава МЗС Британії відреагував на заяви майбутнього очільника США
9 сiчня, 14:47
Зеленський додав, що Путін хоче увійти в історію «людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти»
Зеленський пояснив, до чого можуть призвести територіальні поступки Росії
10 сiчня, 21:08
Михайло Коваль був депутатом місцевої селищної ради та очолював футбольний клуб «Поділля» (Васильківці)
«Велика втрата для 63-ї бригади». На Тернопільщині попрощалися з командиром Михайлом Ковалем
17 сiчня, 12:59
Зеленський також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки
Зеленський пояснив, які дії підтримають людей, поки триває напрацювання нової політики США
Сьогодні, 21:26

Особисті фінанси

З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський
З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський
Відсьогодні переселенці можуть оформити субсидію на оренду житла: інструкція
Відсьогодні переселенці можуть оформити субсидію на оренду житла: інструкція
Які професії в Україні заробляють понад 100 тис. грн: дані Служби зайнятості
Які професії в Україні заробляють понад 100 тис. грн: дані Служби зайнятості
Мінсоцполітики спростувало інформацію про податок на пенсію: що буде насправді
Мінсоцполітики спростувало інформацію про податок на пенсію: що буде насправді
Спецпенсії для високопосадовців перерахують: заява Мінсоцполітики
Спецпенсії для високопосадовців перерахують: заява Мінсоцполітики
Деякі українці отримують доплату за проживання у зоні радіаційного забруднення: кого це стосується
Деякі українці отримують доплату за проживання у зоні радіаційного забруднення: кого це стосується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
110K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
33K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
20K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
14K
Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний

Новини

«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Сьогодні, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua