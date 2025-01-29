З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський

Зеленський: Це відчутне збільшення, те що під час війни держава може собі дозволити

З березня цього року буде збільшено грошове забезпечення курсантам військових вишів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з курсантами та ліцеїстами 18 військових навчальних закладів.

За його словами, виплати збільшаться до понад 20 тис. грн.

«На скільки я знаю, є відповідні зміни. З березня 1-2 курси будуть отримувати 8 100 гривень, 3-4 курси – 20 тисяч з чимось. Ось таке збільшення зараз передбачається», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що він не впевнений, що цього буде достатньо, але «це відчутне збільшення, те що під час війни держава може собі дозволити».

Нагадаємо, Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році.

Заробітня плата курсанта, який потрапив з ТЦК до навчального центру, складає 20 тис. грн. Про це повідомили у 151-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, йдеться у репортажі «Главкома». Водночас зарплата інструктора становить до 30 тис. грн. У Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу повідомили, що шукають можливості для підвищенням зарплатні інструкторам та надання їм соціального пакету.