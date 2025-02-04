Буданов спростував інформацію про виведення військ Північної Кореї з лінії фронту

Глава ГУР каже, що повідомлення про відсутність північнокорейських сил на полі бою є помилковою

Активність військ КНДР зменшилася через значні втрати

У Курській області близько восьми тисяч північнокорейських військових досі перебувають на лінії фронту. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

Як зазначив очільник ГУР, північнокорейські війська все ще воюють ведуть бої на лінії фронту у Курській області, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.

Буданов наголосив, що повідомлення про те, що північнокорейські війська не були помічені на передовій тижнями – «помилкові».

«Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів», – каже він.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США повідомила, що після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту.

Як відомо, українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.