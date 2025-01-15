Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву

Україна та Польща працюватимуть разом з партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та більш захищеною

Сьогодні, 15 січня, у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі зустрілися, щоб підтвердити стратегічне партнерство між країнами. За підсумками зустрічі було опубліковано спільну заяву. «Главком» публікує повний текст документа.

«1. Ми погоджуємося, що безпека та оборона Європи – це наш спільний інтерес і відповідальність. Дефіцит безпеки, що існує у Європі, спричинений насамперед збройною агресією Росії проти України. Ми працюватимемо разом, щоб зупинити російську війну проти України та відновити всеосяжний, справедливий і тривалий мир та безпеку в Європі. Обидві сторони підтримуватимуть та просуватимуть план перемоги президента України та українську формулу миру, які базуються на ключових принципах міжнародного права.

2. Україна та Польща працюватимуть разом з європейськими партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та більш захищеною. Це охоплюватиме забезпечення України належною оборонною підтримкою, зокрема використання заморожених російських активів для потреб України, у т. ч. для ефективного функціонування Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

3. Розширення ЄС означає розширення зони безпеки в Європі. Польща сприятиме процесу приєднання України з метою відкриття кластера 1 «Основи» та, за можливості, – інших переговорних кластерів.

4. Україна та Польща вбачають нагальну потребу в посиленні оборонних спроможностей Європи, у координації відповідних зусиль із союзниками по НАТО. Ми будемо прагнути переконати партнерів, що Програма європейської оборонної промисловості має належним чином відображати роль України у розвитку оборонного сектору Європи.

5. Діючи у співпраці зі Сполученими Штатами та іншими партнерами-однодумцями, ми продовжимо зусилля, спрямовані на розширення глобальної ізоляції Росії та збільшення санкційного тиску ЄС на державу-агресора. Ми посилимо координацію у боротьбі з російською дезінформацією та кібератаками, щоб зміцнити стійкість Європи до таких ворожих дій.

6. Польща виступатиме за подальшу допомогу Україні з боку ЄС, зокрема через стабільне бюджетне фінансування в межах як Ukraine Facility, так і виключної макрофінансової допомоги ЄС, а також допомогу, спрямовану на відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування та інші невідкладні потреби України.

7. Енергетична незалежність Європи є одним з основних стовпів загальної безпеки континенту. Ключове значення має повне припинення залежності Європи від російських енергоресурсів. Ми більше не можемо покладатися на державу-агресора та постачальника, який використовує енергетику як інструмент війни. Це означає, що Європа повинна прагнути до більшої інтеграції та самодостатності в питанні енергопостачання. Завершення створення енергетичного ринку ЄС та тісніша енергетична співпраця з Україною можуть підвищити енергетичну безпеку, диверсифікувати постачання енергії та знизити ціни на енергоносії.

8. Підкреслюючи важливість упровадження Україною відповідного законодавства ЄС, ми будемо працювати разом, відповідно до положень Угоди Україна – ЄС про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, над покращенням, за можливості, руху осіб, товарів і капіталу шляхом посилення сполучень та модернізації інфраструктури прикордонних переходів.

9. Ми працюватимемо разом над відновленням та відбудовою України з відповідним залученням міжнародних акторів, зокрема держав-членів та інституцій ЄС.

10. Ми продовжимо конструктивний діалог і шукатимемо рішення з питань, пов'язаних зі Спільною аграрною політикою, у світлі інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

11. Ми вітаємо прогрес у розв’язанні історичних питань і продовжимо розвивати конструктивний історичний діалог, ґрунтуючись на наявній правовій базі та демократичних цінностях заради спільного європейського майбутнього.

12. Польща готова поділитися з Україною своїм досвідом переговорів про вступ до ЄС».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він вже провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС. Також український президент взяв участь у пресконференції.

Також Туск пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському сприяти пришвидшенню вступу України до ЄС.

До слова, прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції заявив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році.