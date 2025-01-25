Танк Leopard витримав вісім влучань російських FPV-дронів

Танк Leopard 1A5 нещодавно довів свою ефективність під час бою, коли «з'їв» до 11 російських безпілотників

Українські умільці модернізували броню бойової машини

Колишній данський танк Leopard 1A5, який входить до складу української армійської бригади, пережив вісім влучень російських FPV-дронів, перш ніж ще три безпілотники остаточно його знищили. Про це повідомило видання Forbes.

Втрата будь-якого Leopard 1A5 є болючою для українських військ, але те, що машина змогла витримати таку кількість влучень, свідчить про ефективність модернізації її броні. Танки, отримані від консорціуму Данії, Нідерландів і Німеччини, мають відносно тонкий захист, однак українські інженери вже посилили його, додавши вибухову реактивну броню та спеціальні екрани для захисту від безпілотників.

«Оскільки перші кілька Leopard 1A5 – із щонайменше 155, які консорціум пообіцяв – стали прибувати в Україну наприкінці 2023 року, українці одразу ж почали працювати над усуненням найбільшого недоліку танків. Протягом наступного року інженери додали шари вибухової реактивної броні, яка вибухає назовні при ударі, щоб відхилити снаряди, що летять. Вони також прикрутили відкидні екрани, вкриті сіткою, які можуть затримувати FPV-безпілотники за мить до їхнього удару», – ідеться в повідомленні.

Танк Leopard 1A5 нещодавно довів свою ефективність під час бою, коли «з'їв» до 11 російських безпілотників. Завдяки додатковій броні, він зміг залишитися на ходу після кількох влучень, хоча згодом був знерухомлений.

«Остаточно знерухомлений, танк, ймовірно, був повністю списаний після дев'ятого, 10-го або 11-го попадання. Невідомо, чи вижили чотири члени екіпажу», – ідеться в матеріалі.

Зараз в українській армії залишилось близько 90 таких танків, і найближчим часом очікується надходження ще 50-60 одиниць.

«Очікується, що всі новоприбулі Leopard 1A5 отримають таку ж додаткову броню, яка витримала вісім російських безпілотників», – зазначили в Forbes.

Нагадаємо, бійці 33-ї окремої механізованої бригади працюють на Курахівському напрямку. Там їхній Leopard 2A4 на мінімальних відстанях розбирає ворожі посадки та бліндажі.

Крім того, російські війська втратили майже половину запасів своєї важкої військової техніки, в тому числі всі довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80.

Також раніше повідомлялося, що Росія у 2025 році зустрінеться з дефіцитом танків та їх виробництвом через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом нової військової техніки. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що втрати техніки у Росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, які наразі є основою для заповнення втрат. Також основну роль тут відіграють і введені санкції країн Заходу, які створили дефіцит необхідних компонентів для виробництва нової техніки.