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Кращий та потужніший за «Ланцет»: РФ використовує для атак новий дрон-камікадзе

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Кращий та потужніший за «Ланцет»: РФ використовує для атак новий дрон-камікадзе
Дрон-камікадзе «Италмас» РФ вперше показала ще у вересні 2023 року
фото з відкритих джерел

Дальність «Италмас» орієнтовно становить близько 200 км

Російське окупаційне військо на полі бою почало використовувати ударні безпілотні літальні апарати «Италмас» («Изделие-54»). Про це пише Defense Express.

Зазначається, що свій новий дрон-камікадзе «Италмас» РФ показала ще у вересні 2023 року. Тоді йшлося про те, що виробник дронів-камікадзе «Ланцет» показав свою нову розробку, яка повинна була отримати значно кращі тактико-технічні характеристики, а за виглядом і способом пуску була подібна до «Шахеда». Випробування цього нового БпЛА стартували ще взимку 2023 року.

«А вже в жовтні того ж року, після того, як ворог вперше показав «Италмас» на відео, рашисти стали говорити і про перші застосування свого нового озброєння, але варто наголосити, що першими про це писали так звані російські воєнкори, тоді як якихось переконливих доказів, які б підтвердили цей факт, не було», – зазначають експерти.

Щодо тактико-технічних характеристик дрона «Италмас», то відомо, що його дальність дії орієнтовно становить близько 200 км, а маса бойової частини – десятки кг. Самі рашисти заявляли, що у дрон нібито інтегровані системи штучного інтелекту.

Окремі ресурси також стверджують, що на своєму новітньому дроні-камікадзе рашисти також начебто поставили навіть оптико-електронну станцію, що має дозволяти управління цим БПЛА та наведення на ціль «в режимі реального часу», за аналогією до ізраїльського IAI Harop.

Нагадаємо, Росія зараз використовує безпілотники «Шахед» зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель), аби збільшити кількість жертв серед цивільних.

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Теги: дрон війна росія Україна окупанти

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