Президент повідомив, скільки ще військових КНДР Росія збирається кинути на Курщину

Зеленський, що мав позитивну і тривалу розмову з Трампом

Ще 2-3 тис. військових КНДР Росія збирається перекинути на курський напрямок. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції, трансляцію якої опублікував Офіс президента.

«Ще дві, може дві з половиною, може три тисячі військових КНДР будуть перекинуті на Курський напрямок», – Зеленський

Зеленський розповів, що напередодні мав приблизно годинну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

«Довга була розмова. Достатня для того, щоб обговорити деякі деталі. Але недостатня, щоб сформувати план. Точно недостатня. Але ми чуємо один одного, позитивна була розмова. Ми обговорили багато деталей щодо ситуації на фронті, втрати…Бо іноді у нас різні цифри (щодо втрат, – «Главком»). Але це технічний рівень. Головне, що ми робимо далі», – розповів глава держави.

Крім того, за його словами, приділили в розмові з Трампом увагу і Північній Кореї.

«Говорили про те, скільки тисяч є (північнокорейських військових, – «Главком»), скільки тисяч знищено. У нас є північнокорейці в полоні. Ми бачимо зараз, що ще кілька тисяч (північнокорейців, – «Главком»)…Думаємо, що ще дві, може дві з половиною, може три тисячі будуть перекинути з Північної Кореї на курський напрямок. Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко», – зауважив Зеленський.

За його словами, кількість нових північнокорейських солдатів на Курщині можна буде визначити, коли вони безпосередньо прибудуть на фронт.

«А поки ми бачимо, що вони (Росія, – «Главком») просять ще дві тисячі додаткових солдатів. Це точно не через хороше життя. У них втрати», – пояснив президент.

Нагадаємо, що також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

До відома, президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США на Мюнхенській конференції. Водночас Київ таку можливість заперечує.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.