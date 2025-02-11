Уражено нафтопереробний завод у Саратовській області. Подробиці від Генштабу
Атаковане підприємство забезпечує російську окупаційну армію
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу (НПЗ) окупантів у Саратовській області РФ. Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережах відомства.
«Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти», – йдеться в заяві.
За даними Генштабу, уражений НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію.
«Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть», – запевнило військове керівництво.
Нагадаємо, в ніч на 11 лютого в російських містах Енгельс і Саратов Саратовської області прогриміли вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною стала атака безпілотників.
💥💥Вночі на Саратовщині було атаковано НПЗ та аеродром "Енгельсі" pic.twitter.com/Z8B1ovDpZx— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 11, 2025
Згодом міноборони РФ поскаржилося, нібито країну атакували понад 40 БпЛА. Проте, як зазвичай, пропагандисти заявили, що всі цілі нібито було збито.
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