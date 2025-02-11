Уражено нафтопереробний завод у Саратовській області. Подробиці від Генштабу

Атаковане підприємство забезпечує російську окупаційну армію

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу (НПЗ) окупантів у Саратовській області РФ. Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережах відомства.

«Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти», – йдеться в заяві.

За даними Генштабу, уражений НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію.

«Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть», – запевнило військове керівництво.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого в російських містах Енгельс і Саратов Саратовської області прогриміли вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною стала атака безпілотників.

Згодом міноборони РФ поскаржилося, нібито країну атакували понад 40 БпЛА. Проте, як зазвичай, пропагандисти заявили, що всі цілі нібито було збито.