Зеленський розповів, хто має сидіти за столом переговорів щодо завершення війни
Україна готова до завершення гарячої стадії війни та прагне миру
За столом переговорів щодо закінчення війни в Україні мають бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна та Росія. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.
Глава держави наголосив, що Україна готова до завершення гарячої стадії війни та прагне миру, як ніхто у світі. Він зазначив, що навіть розмова з Путіним вже є поступкою та компромісом.
«Ми віримо, що Трамп хоче успіху, а успіх – це перемога здорового глузду. Що означає кінець гарячої фази війни та, безсумнівно, надійні гарантії безпеки для України», – сказав він.
Також президент розказав, на що він готовий піти заради миру.
Головні тези з інтерв'ю президента:
- зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди і не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде;
- підтримка, яку надають наші партнери, недостатня для того, щоб ми могли повністю витіснити РФ з наших територій;
- коли закінчиться воєнний стан, тоді однозначно будуть вибори – ми захищаємо демократію;
- Путін не хоче закінчувати війну, він хоче знищити Україну і отримати контроль, йому потрібна тут маріонетка, я йому точно не підходжу;
- ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації, а успіх – це перемога здорового глузду, і це, безумовно, кінець гарячої фази війни. Це, безсумнівно, сильні гарантії безпеки для України, принаймні для того, щоб путін не повернувся з війною знову через півроку, місяць, два чи рік;
- якщо досягнення миру та збереження людських життів потрібно буде сісти за один стіл з Путіним під час переговорів, то ми безумовно підемо на такий крок.
Крім того президент заявив, що відкритий до виборів.
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