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Війна змінює ринок праці в Росії: несподівані тенденції

Ірина Глотова
glavcom.ua
Війна змінює ринок праці в Росії: несподівані тенденції
У Росії більше працюють жінки
фото з відкритих джерел

Путін відправляє чоловіків на війну, отож вакансії у Росії все частіше займають жінки 

Через війну в Росії стало бракувати чоловічої робочої сили, тож все частіше на роботу беруть жінок. За останні дев'ять місяців у деяких професіях частка претендентів-жінок зросла на 5-6 відсоткових пунктів. Така інформація опублікована на російському ресурсі з пошутку роботи SuperJob

Здебільшого це стосується спеціальностей, які не потребують важкої фізичної праці – наприклад, комплектувальників, менеджерів із продажу та кур'єрів.

Загалом на два роки зріс середній вік у претендентів-чоловіків, і так майже у всіх галузях. Експерти говорять, що ці зміни пов'язані із зменшенням кількості претендентів віком до 45 років, а також небажанням чоловіків призовного віку змінювати роботу, адже так вони мають відстрочку від мобілізації.

А от в IT-галузі середній вік претендентів, навпаки, «помолодшав» з 38 до 37 років за рахунок зростання частки претендентів віком до 24 років. IT-компанії більше шукають програмістів із регіонів для віддаленої роботи. Фахівці частіше обирають вакансії фірм, які дають відстрочку від мобілізації.

Раніше стало відомо, що в Росії більш ніж у півтора рази злетіла кількість вакансій для молодих росіян, включаючи підлітків віком від 14 років. Найчастіше підлітків запрошують у сферу клієнтського обслуговування, де можна оперативно розпочати роботу після короткого навчання. Наприклад, чверть із розміщених оголошень – вакансії кур'єрів.

Нагадаємо, на українському ринку праці конкуренція знизилася на 20%. Кількість вакансій плавно зростає, а бізнесу, насамперед, потрібні продавці, бухгалтери, водії та кухарі.

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Теги: росія ринок навчання жінка робота праця

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