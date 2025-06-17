Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 18 червня оголошено днем жалоби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві 18 червня оголошено днем жалоби
Внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали 114 людей
фото: glavcom.ua

18 червня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи

Завтра, 18 червня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком». 

Повідомляється, що у цей день на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, 18 червня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Кличко додав, що розбір завалів у столиці триває. Наразі точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Солом'янському районі, де, за попередніми даними, також є жертви.

Загалом, внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали 114 людей, додав Кличко.

Міська влада та всі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілів та наданням допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: росія Віталій Кличко влада Київ ракетна атака обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На тлі атак на Ізраїль Іран вирішив заручитись допомогою росіян
Іран затвердив договір про стратегічне партнерство з Росією
Вчора, 08:10
Російський диктатор не збирається завершувати війну, він готує «вирішальний ривок»
«Вирішальний ривок». До чого готується Путін?
4 червня, 11:00
За словами президента, Росія продовжує затягувати війну й обманювати світ
Російський «меморандум» ніхто не бачив – Зеленський
29 травня, 19:31
Американський лідер може змінити позицію, а рішення щодо санкцій ще не ухвалено
WSJ: Трамп може запровадити нові санкції проти Росії вже найближчим часом
27 травня, 03:53
Путін ніколи не мав наміру йти на припинення війни
Путін не хотів і не хоче миру. РФ готує новий наступ на три області – Bild
25 травня, 01:27
Ці російські книжки знайшли працівники СБУ при обшуку в стуктурі УПЦ (МП) восени 2022 року
Російська церква в Україні: бути чи ні з 20 травня? Добровільний перехід – завершено, судові позови – попереду
20 травня, 14:00
Росія також вербує молодих жінок на свої оборонні підприємства
«Професійна брехуха з сумнівною мораллю». Навіщо Росія мобілізувала бразильську красуню з ТікТоку
19 травня, 13:30
Золотарьов нібито дозволив офіцерам залишитися у своєму будинку, щоб будівлю не пограбували рядові військові
На Курщині дрон атакував будинок чиновника, у якому жили офіцери РФ
18 травня, 14:51
Україна розірвала з Росією ще одну угоду
Україна розірвала з Росією ще одну угоду
18 травня, 06:19

Новини

Агент елітного підрозділу російського ГРУ коригував ракетні удари по Київщині
Агент елітного підрозділу російського ГРУ коригував ракетні удари по Київщині
Багатоповерхівка у Києві, яку росіяни зруйнували ракетою. Фото з висоти пташиного польоту
Багатоповерхівка у Києві, яку росіяни зруйнували ракетою. Фото з висоти пташиного польоту
У Києві 18 червня оголошено днем жалоби
У Києві 18 червня оголошено днем жалоби
Атака на Київ: загинуло 15 людей, понад 100 постраждалих (фото, відео)
Атака на Київ: загинуло 15 людей, понад 100 постраждалих (фото, відео)
Масована атака на Київ: як проходить пошуково-рятувальна операція (фото)
Масована атака на Київ: як проходить пошуково-рятувальна операція (фото)
Атака на Київ: «шахед» влучив у будинок поряд зі станцією швидкої допомоги
Атака на Київ: «шахед» влучив у будинок поряд зі станцією швидкої допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
32K
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
23K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
22K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
13K
Пєсков назвав можливу дату поновлення перемовин з Україною

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua