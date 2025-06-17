У Києві 18 червня оголошено днем жалоби

18 червня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи

Завтра, 18 червня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Повідомляється, що у цей день на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, 18 червня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Кличко додав, що розбір завалів у столиці триває. Наразі точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Солом'янському районі, де, за попередніми даними, також є жертви.

Загалом, внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали 114 людей, додав Кличко.

Міська влада та всі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілів та наданням допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів, - мер Кличко



Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими, - міністр закордонних справ України Сибігаhttps://t.co/cLhv7cmdyO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.